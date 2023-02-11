https://ria.ru/20230211/obstrel-1851399709.html

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 11.02.2023

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:18

2023-02-11T14:18

2023-02-11T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

горловка

донецкая народная республика

нато

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230211/peregovory-1851375502.html

https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html

макеевка

горловка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк