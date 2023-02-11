https://ria.ru/20230211/obstrel-1851399709.html
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 11.02.2023
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:18
2023-02-11T14:18
2023-02-11T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_873d4206953ff8006e096df2eb470f76.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230211/peregovory-1851375502.html
https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html
макеевка
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов