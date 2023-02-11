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ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/obstrel-1851399709.html
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку - РИА Новости, 11.02.2023
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:18
2023-02-11T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230211/peregovory-1851375502.html
https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html
макеевка
горловка
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в мире, макеевка, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК
14:18 11.02.2023
 
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.40 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 11.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале.
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
10:51
На Западе захотели участвовать в переговорах России и Украины
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Немецкий танк Leopard 1A1A1 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
01:26
В США раскрыли правду о западных танках для Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦКК
 
 
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