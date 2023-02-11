https://ria.ru/20230211/obstrel-1851347365.html

Украинские войска вновь нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска вновь нанесли удар по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 11.02.2023

Украинские войска вновь нанесли удар по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:08

2023-02-11T02:08

2023-02-11T02:30

донецк

макеевка

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230211/melitopol-1851343601.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

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донецк, макеевка, куйбышевский район, сцкк, нато