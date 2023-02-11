02:08 11.02.2023 (обновлено: 02:30 11.02.2023)
Украинские войска вновь нанесли удар по Донецку и Макеевке
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов "натовского" калибра
Последствия обстрела Донецка
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка и Макеевке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 01.36 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Куйбышевский район): выпущены шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 01.44 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.