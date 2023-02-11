https://ria.ru/20230211/neft-1851371398.html

В Иране назвали решение о потолке цен на российскую нефть данью США

В Иране назвали решение о потолке цен на российскую нефть данью США - РИА Новости, 11.02.2023

В Иране назвали решение о потолке цен на российскую нефть данью США

Решение Европы установить потолок цен на российскую нефть – "дань" США, страны ЕС не настолько сильны, чтобы определять цены на нефть из РФ, тем более что такое РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:10

2023-02-11T10:10

2023-02-11T10:10

экономика

россия

европа

иран

евросоюз

brent

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Решение Европы установить потолок цен на российскую нефть – "дань" США, страны ЕС не настолько сильны, чтобы определять цены на нефть из РФ, тем более что такое решение нанесет ущерб потребителям энергоресурсов, в том числе и в самой Европе, заявил РИА Новости экс-глава Организации по атомной энергии, член комиссии по энергетике парламента Ирана Ферейдун Аббаси-Давани. "Это решение (фиксированный потолок цен на нефть России – ред.) – больше политический, пропагандистский акт. Европа не настолько могущественна, чтобы устанавливать потолок цен на российскую нефть", – сказал Аббаси-Давани. По его словам, "Европа находится под давлением Соединенных Штатов" и таким образом она "платит дань за выходки Вашингтона". Иранский чиновник считает, что такая политика европейских стран продлится недолго, "в скором времени они придут в себя, сейчас же они больше кричат лозунги". Он также отметил, что в случае установления потолка цен такое решение вряд ли отрицательно скажется на российской экономике, так как Москва более влиятельна в данной сфере производства и европейским странам придется следовать политической линии Москвы. "Возможно, внешне в ЕС будут следовать этому решению, однако "за кадром" там продолжат заключать сделки с Россией (по нефти – ред.)", - добавил Аббаси-Давани. В пятницу вице-премьер Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из ситуации на рынке. Мировые цены на нефть отреагировали на сообщение Новака скачком с чуть более 84 долларов до 86,89 доллара за баррель Brent. К 16:35 мск его цена колебалась у 85,7 доллара. С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230210/tekhnologii-1851224383.html

https://ria.ru/20230211/neft-1851281565.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, европа, иран, евросоюз, brent