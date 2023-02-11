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Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти - РИА Новости, 11.02.2023
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Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти
Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти - РИА Новости, 11.02.2023
Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти
В ответ на введение некоторыми странами ценового лимита Россия в марте снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. Мировому рынку это сулит подорожанием РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:00
2023-02-11T12:31
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
евросоюз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
индия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ответ на введение некоторыми странами ценового лимита Россия в марте снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. Мировому рынку это сулит подорожанием сырья. Москва же лишится части доходов, однако аналитики считают, что их компенсирует рост экспорта в азиатские страны.В одностороннем порядкеКак пояснил вице-премьер Александр Новак, принятое решение поспособствует восстановлению рыночных отношений. Далее Россия будет действовать по обстоятельствам.Новак подчеркнул, что никаких международных консультаций по этому поводу не было.В декабре Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ограничили цены 60 долларами за баррель. Все, что дороже, транспортировать и страховать нельзя.В феврале Брюссель запретил импорт нефтепродуктов из России, и одновременно страны ЕС и "Семерки" установили ценовой потолок: 100 долларов для дизтоплива, 45 — мазута.Восстановить балансТаким образом, главная причина сокращения добычи — февральское эмбарго на нефтепродукты, прежде всего мазут и дизель.Львиную долю невостребованной ЕС нефти Москва уже успешно реализует на азиатских рынках — в основном в Индии и Китае. С нефтепродуктами ситуация иная.Кроме того, для полной переориентации на Азию нужно время: пока не хватает логистических мощностей. Помимо инфраструктурных ограничений, есть фактор динамики спроса, который растет не так быстро, добавляет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Рынок отреагировалЕще в декабре Новак допустил уменьшение добычи на пять-семь процентов. Общий показатель — 10,86 миллиона баррелей в сутки. Значит, нынешнее сокращение — 4,6 процента.После известий из Москвы нефтяные котировки двинулись вверх. Апрельские фьючерсы Brent поднялись до 86 долларов за баррель, мартовские на WTI — до 79,4.Риски сниженияСогласно данным Минэнерго, сейчас Россия полностью реализует всю произведенную нефть.Минимальная добыча, сравнительно комфортная для бюджета, определяется средней ценой продажи. Пока принятые меры на финансовый баланс влияют несильно.Однако определенные риски есть.Так, некоторые эксперты указывают на то, что около половины нефтепродуктов, отправлявшихся в Евросоюз (0,6 из 1,2 миллиона баррелей в сутки), не найдут новых рынков сбыта, что снизит годовой экспорт на 20 процентов.В итоге нефти придется добывать на 10-15 процентов меньше, cчитают в "Борселл".Вызов для экономикиДля России снижение добычи, низкие экспортные цены, высокие затраты на перевозку и сокращение продаж нефтепродуктов за рубеж — серьезный вызов, констатируют специалисты.В федеральный бюджет 2023-го заложены нефтегазовые доходы на 8,9 триллиона рублей. Однако уже в январе, по информации Минфина, они упали на 46 процентов в годовом выражении. Не исключено уменьшение до семи триллионов."Дефицит бюджета может увеличиться до 4,9 триллиона, а по плану — 2,9. Чтобы не допустить этого, нужно поднимать налоги и иные поступления от бизнеса, ослаблять рубль, расходовать больше резервов, наращивать эмиссию денег. Как следствие — риски усиления инфляции, снижения доходов бизнеса и населения", — указывает Гойхман.В то же время не все экономисты считают, что нефтяные доходы упадут выше ожидаемого уровня. В первую очередь — поскольку сокращение добычи в России не будет полностью компенсировано ростом в других государствах. Кроме того, сейчас сложно переориентировать перевозки: на мировом рынке острая нехватка танкеров.
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Наталья Дембинская
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), индия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Евросоюз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Индия, Санкции в отношении России
08:00 11.02.2023 (обновлено: 12:31 11.02.2023)
 

Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа "Приразломная"
Морская нефтедобывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Морская нефтедобывающая платформа "Приразломная". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ответ на введение некоторыми странами ценового лимита Россия в марте снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. Мировому рынку это сулит подорожанием сырья. Москва же лишится части доходов, однако аналитики считают, что их компенсирует рост экспорта в азиатские страны.

В одностороннем порядке

Как пояснил вице-премьер Александр Новак, принятое решение поспособствует восстановлению рыночных отношений. Далее Россия будет действовать по обстоятельствам.
Новак подчеркнул, что никаких международных консультаций по этому поводу не было.
В декабре Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ограничили цены 60 долларами за баррель. Все, что дороже, транспортировать и страховать нельзя.
В феврале Брюссель запретил импорт нефтепродуктов из России, и одновременно страны ЕС и "Семерки" установили ценовой потолок: 100 долларов для дизтоплива, 45 — мазута.
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Эксперт: сокращение Россией добычи нефти в марте – это предупреждение

Восстановить баланс

Таким образом, главная причина сокращения добычи — февральское эмбарго на нефтепродукты, прежде всего мазут и дизель.
Львиную долю невостребованной ЕС нефти Москва уже успешно реализует на азиатских рынках — в основном в Индии и Китае. С нефтепродуктами ситуация иная.
"Их крайне сложно перенаправить на Восток. Там есть собственная развитая нефтепереработка, нет необходимости в импорте. Наоборот, есть экспорт, который, вероятно, увеличат. В России данные продукты также излишни, рынок вполне насыщен. Поэтому нужно снижать загрузку ряда НПЗ. Но в таком случае им не понадобятся и соответствующие объемы нефти", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Кроме того, для полной переориентации на Азию нужно время: пока не хватает логистических мощностей. Помимо инфраструктурных ограничений, есть фактор динамики спроса, который растет не так быстро, добавляет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".
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Рынок отреагировал

Еще в декабре Новак допустил уменьшение добычи на пять-семь процентов. Общий показатель — 10,86 миллиона баррелей в сутки. Значит, нынешнее сокращение — 4,6 процента.
По оценкам Леонида Хазанова, независимого промышленного эксперта, Россия способна безболезненно убрать с рынка и миллион баррелей, что усилит энергетический кризис в Европейском союзе. "Бензин и дизель станут для них золотыми. ЕС, конечно, может покупать топливо в Индии, Китае, только это получится еще дороже", — говорит аналитик.
После известий из Москвы нефтяные котировки двинулись вверх. Апрельские фьючерсы Brent поднялись до 86 долларов за баррель, мартовские на WTI — до 79,4.
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Риски снижения

Согласно данным Минэнерго, сейчас Россия полностью реализует всю произведенную нефть.
Минимальная добыча, сравнительно комфортная для бюджета, определяется средней ценой продажи. Пока принятые меры на финансовый баланс влияют несильно.
"Urals в данный момент стоит порядка 56 долларов. Предельный объем добычи находится в диапазоне восьми-десяти миллионов баррелей в сутки при средней цене в районе 60 долларов", — поясняет Веретенникова.
Однако определенные риски есть.
Так, некоторые эксперты указывают на то, что около половины нефтепродуктов, отправлявшихся в Евросоюз (0,6 из 1,2 миллиона баррелей в сутки), не найдут новых рынков сбыта, что снизит годовой экспорт на 20 процентов.
В итоге нефти придется добывать на 10-15 процентов меньше, cчитают в "Борселл".
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Вызов для экономики

Для России снижение добычи, низкие экспортные цены, высокие затраты на перевозку и сокращение продаж нефтепродуктов за рубеж — серьезный вызов, констатируют специалисты.
В федеральный бюджет 2023-го заложены нефтегазовые доходы на 8,9 триллиона рублей. Однако уже в январе, по информации Минфина, они упали на 46 процентов в годовом выражении. Не исключено уменьшение до семи триллионов.
"Дефицит бюджета может увеличиться до 4,9 триллиона, а по плану — 2,9. Чтобы не допустить этого, нужно поднимать налоги и иные поступления от бизнеса, ослаблять рубль, расходовать больше резервов, наращивать эмиссию денег. Как следствие — риски усиления инфляции, снижения доходов бизнеса и населения", — указывает Гойхман.
В то же время не все экономисты считают, что нефтяные доходы упадут выше ожидаемого уровня. В первую очередь — поскольку сокращение добычи в России не будет полностью компенсировано ростом в других государствах. Кроме того, сейчас сложно переориентировать перевозки: на мировом рынке острая нехватка танкеров.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакЕвросоюзМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ИндияСанкции в отношении России
 
 
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