https://ria.ru/20230211/neft-1851281565.html

Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти

Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти - РИА Новости, 11.02.2023

Постучали по потолку: Россия сокращает добычу нефти

В ответ на введение некоторыми странами ценового лимита Россия в марте снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. Мировому рынку это сулит подорожанием РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:00

2023-02-11T12:31

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

евросоюз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

индия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ответ на введение некоторыми странами ценового лимита Россия в марте снизит нефтедобычу на полмиллиона баррелей в сутки. Мировому рынку это сулит подорожанием сырья. Москва же лишится части доходов, однако аналитики считают, что их компенсирует рост экспорта в азиатские страны.В одностороннем порядкеКак пояснил вице-премьер Александр Новак, принятое решение поспособствует восстановлению рыночных отношений. Далее Россия будет действовать по обстоятельствам.Новак подчеркнул, что никаких международных консультаций по этому поводу не было.В декабре Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ограничили цены 60 долларами за баррель. Все, что дороже, транспортировать и страховать нельзя.В феврале Брюссель запретил импорт нефтепродуктов из России, и одновременно страны ЕС и "Семерки" установили ценовой потолок: 100 долларов для дизтоплива, 45 — мазута.Восстановить балансТаким образом, главная причина сокращения добычи — февральское эмбарго на нефтепродукты, прежде всего мазут и дизель.Львиную долю невостребованной ЕС нефти Москва уже успешно реализует на азиатских рынках — в основном в Индии и Китае. С нефтепродуктами ситуация иная.Кроме того, для полной переориентации на Азию нужно время: пока не хватает логистических мощностей. Помимо инфраструктурных ограничений, есть фактор динамики спроса, который растет не так быстро, добавляет Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл".Рынок отреагировалЕще в декабре Новак допустил уменьшение добычи на пять-семь процентов. Общий показатель — 10,86 миллиона баррелей в сутки. Значит, нынешнее сокращение — 4,6 процента.После известий из Москвы нефтяные котировки двинулись вверх. Апрельские фьючерсы Brent поднялись до 86 долларов за баррель, мартовские на WTI — до 79,4.Риски сниженияСогласно данным Минэнерго, сейчас Россия полностью реализует всю произведенную нефть.Минимальная добыча, сравнительно комфортная для бюджета, определяется средней ценой продажи. Пока принятые меры на финансовый баланс влияют несильно.Однако определенные риски есть.Так, некоторые эксперты указывают на то, что около половины нефтепродуктов, отправлявшихся в Евросоюз (0,6 из 1,2 миллиона баррелей в сутки), не найдут новых рынков сбыта, что снизит годовой экспорт на 20 процентов.В итоге нефти придется добывать на 10-15 процентов меньше, cчитают в "Борселл".Вызов для экономикиДля России снижение добычи, низкие экспортные цены, высокие затраты на перевозку и сокращение продаж нефтепродуктов за рубеж — серьезный вызов, констатируют специалисты.В федеральный бюджет 2023-го заложены нефтегазовые доходы на 8,9 триллиона рублей. Однако уже в январе, по информации Минфина, они упали на 46 процентов в годовом выражении. Не исключено уменьшение до семи триллионов."Дефицит бюджета может увеличиться до 4,9 триллиона, а по плану — 2,9. Чтобы не допустить этого, нужно поднимать налоги и иные поступления от бизнеса, ослаблять рубль, расходовать больше резервов, наращивать эмиссию денег. Как следствие — риски усиления инфляции, снижения доходов бизнеса и населения", — указывает Гойхман.В то же время не все экономисты считают, что нефтяные доходы упадут выше ожидаемого уровня. В первую очередь — поскольку сокращение добычи в России не будет полностью компенсировано ростом в других государствах. Кроме того, сейчас сложно переориентировать перевозки: на мировом рынке острая нехватка танкеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20230210/dobycha-nefti-1851262781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230211/dan-ssha-1851382643.html

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

https://ria.ru/20230210/tekhnologii-1851224383.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евросоюз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), индия, санкции в отношении россии