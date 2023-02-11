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Международный день женщин и девочек в науке

Международный день женщин и девочек в науке - РИА Новости, 11.02.2023

Международный день женщин и девочек в науке

Международный день женщин и девочек в науке отмечается 11 февраля на основании резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), принятой 22 РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:03

2023-02-11T02:03

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Международный день женщин и девочек в науке отмечается 11 февраля на основании резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), принятой 22 декабря 2015 года для обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек и их участия в ней. Праздник стали отмечать с 2016 года спустя два года после принятия резолюции ООН: "Наука, техника и инновации в целях развития" (декабрь 2013 года), среди целей которой – достижение полноправного участия женщин всех возрастов в развитии науки, техники и инноваций. Мировое профессиональное сообщество озабочено тем, что среди исследователей всего 30% женщин, и старается привлечь внимание к этой проблеме.Путь женщин в науку – долгий и тернистый. Но первопроходцы встречались во все времена. Первой женщиной-ученым традиционно считается знатная древнеегипетская женщина по имени Мерит-Птах, врач по профессии и один из пионеров в области медицины, умершая около пяти тысяч лет назад. Истории известно о Гипатии Александрийской, которая была математиком в Римской империи. В средние века в Европе начали появляться университеты, но женщин в них не пускали. Склонные к наукам дамы получали знания в монастырях. Эпоха просвещения несколько расширила возможности жительниц Европы, но только для представительниц аристократии. Так, в середине XVIII века итальянский физик Лора Басси стала первой женщиной-профессором европейского университета. Математик Софи Жермен, родившаяся в 1776 году во Франции, внесла значительный вклад в развитие геометрии, теории чисел и механики. Только ближе к началу XIX века женщины начали входить в профессорские составы университетов и публиковаться в серьезных научных изданиях. Некоторые из них, например, британский математик Ада Лавлейс, считаются основателями целых ветвей знаний, таких как программирование и теория вычислительных систем. Российский математик Софья Ковалевская является первой в мире женщиной – профессором математики и первой женщиной, избранной членом-корреспондентом Петербургской академии наук (1889). Ее основные труды – по математическому анализу (дифференциальные уравнения и аналитические функции), механике (вращение твердого тела вокруг неподвижной точки) и астрономии (форма колец Сатурна). На рубеже XIX и XX веков роль женщин в науке, благодаря развитию суфражистского и феминистского движений, заметно расширяется, и к середине XX века женщины-ученые перестали быть диковинкой или вызывать раздражение у консервативно настроенных слоев населения. В пользу этого говорит то, что в 1903 году впервые женщина была удостоена Нобелевской премии. Лауреатом премии по физике (совместно с мужем Пьером Кюри и Анри Беккерелем) стала польско-французский химик и физик, один из основоположников учения о радиоактивности Мария Склодовская-Кюри. Она также является единственной в мире женщиной-ученым, удостоенной Нобелевской премии дважды. Вторую награду Склодовская-Кюри получила "в знак признания ее заслуг в развитии химии"– за открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого элемента (1911). Ее исследования радиоактивности заложили основу современной ядерной науки, от рентгеновских лучей до лучевой терапии для лечения рака. К 2022 году лауреатами самой престижной научной награды мира стали только 24 женщины-ученые, совершившие открытия в области физики, химии и медицины, а всего Нобелевскую премию в этих областях науки получили более 630 человек. В XXI веке женщины и девочки продолжают возглавлять инновационные и новаторские исследования. Они создают жизненно-важные лекарственные средства и преодолевают звуковой барьер, исследуют вселенную и закладывают основу для понимания структуры ДНК. С другой стороны, в последние годы многие активисты начали говорить о том, что женщины непропорционально мало представлены в науке даже сегодня, особенно в астрономии и других естественно-научных дисциплинах. Несмотря на равный интерес к ним при поступлении в университеты и колледжи, женщины составляют, например, менее четверти выпускников американских вузов в так называемых STEM-дисциплинах (естественные науки, технологии, инженерия и математика), а в некоторых областях, таких как математика и астрономия, их доля всего около 10%, а их зарплата в среднем ниже на 20-30%. Причиной этого может быть, по разным версиям, как систематическая дискриминация со стороны мужчин и примкнувших к ним женщин консервативных взглядов, так и то, что студентки и аспирантки менее уверены в своих математических способностях и поэтому бросают учебу, а также то, что женщины гораздо чаще жертвуют карьерой или высокой зарплатой ради семьи и детей. В ЮНЕСКО также напоминают, что особенно мало женщин работают в информационно-телекоммуникационной сфере: они составляют лишь 3% среди специалистов информационно-коммуникационных технологий и 5% – в естественных науках и математике. ЮНЕСКО активно борется с негативными стереотипами о роли женщин в науке, в том числе вручает женщинам-ученым престижные премии. Одна из таких премий учреждена Программой Л'Ореаль-ЮНЕСКО "Для женщин в науке". Уже на протяжении более 20 лет ЮНЕСКО ежегодно присуждает награды женщинам из числа ученых и выдает стипендии юным исследовательницам. В 2019 году ЮНЕСКО расширила число категорий для международных премии и стипендий, включив в них достижения в области математики и компьютерных наук. Сегодня наука и гендерное равенство имеют жизненно важное значение в обеспечении устойчивого развития. Решение некоторых из главных задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой мировыми лидерами под эгидой ООН в 2015 году, – от улучшения здравоохранения до борьбы с изменением климата – опирается на использование талантов каждого. Это означает вовлечение все большего числа женщин в деятельность в этих областях. Разнообразие в исследовательской деятельности расширяет круг талантливых исследователей, внося новые перспективы, таланты и креативность. Международный день женщин и девочек в науке является напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом сообществе, и что их участие должно быть расширено. Он призван помочь женской половине человечества идти в ногу с прогрессом и выбирать себе наиболее востребованные специальности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, европа, франция, юнеско, оон