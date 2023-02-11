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Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол
Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:47
2023-02-11T11:47
2023-02-11T13:12
египет
георгий борисенко
россия
экономика
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле", - сообщил Борисенко. Дипломат подчеркнул, что такой переход "позволит избежать произвола западных стран, которые используют собственные валюты в геополитических целях". "Мы исходим из того, что необходимо быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и вообще экономических отношений", - добавил российский посол.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, георгий борисенко, россия, экономика
Египет, Георгий Борисенко, Россия, Экономика
11:47 11.02.2023 (обновлено: 13:12 11.02.2023)
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол
Борисенко: Москва и Каир ведут консультации по переходу на нацвалюты во взаимной торговле
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле", - сообщил Борисенко.
Дипломат подчеркнул, что такой переход "позволит избежать произвола западных стран, которые используют собственные валюты в геополитических целях".
"Мы исходим из того, что необходимо быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и вообще экономических отношений", - добавил российский посол.