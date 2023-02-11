https://ria.ru/20230211/natsvalyuty-1851381190.html

Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол

Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023

Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол

Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:47

2023-02-11T11:47

2023-02-11T13:12

египет

георгий борисенко

россия

экономика

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле", - сообщил Борисенко. Дипломат подчеркнул, что такой переход "позволит избежать произвола западных стран, которые используют собственные валюты в геополитических целях". "Мы исходим из того, что необходимо быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и вообще экономических отношений", - добавил российский посол.Читайте полный текст интервью >>>

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египет

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

египет, георгий борисенко, россия, экономика