Рейтинг@Mail.ru
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/natsvalyuty-1851381190.html
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2023
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол
Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:47
2023-02-11T13:12
египет
георгий борисенко
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/15/1551341506_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_ab5289fc3faabfcf57b13805a963b3a8.jpg
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле", - сообщил Борисенко. Дипломат подчеркнул, что такой переход "позволит избежать произвола западных стран, которые используют собственные валюты в геополитических целях". "Мы исходим из того, что необходимо быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и вообще экономических отношений", - добавил российский посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230131/zerno-1848693716.html
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/15/1551341506_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_bea0b81f882fb18667171f6cefefca2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, георгий борисенко, россия, экономика
Египет, Георгий Борисенко, Россия, Экономика
11:47 11.02.2023 (обновлено: 13:12 11.02.2023)
 
Россия и Египет ведут консультации по торговле в нацвалютах, заявил посол

Борисенко: Москва и Каир ведут консультации по переходу на нацвалюты во взаимной торговле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Россия и Египет ведут интенсивные консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"С весны 2022 года продолжаются интенсивные консультации относительно перехода на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле", - сообщил Борисенко.
Дипломат подчеркнул, что такой переход "позволит избежать произвола западных стран, которые используют собственные валюты в геополитических целях".
"Мы исходим из того, что необходимо быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и вообще экономических отношений", - добавил российский посол.
Читайте полный текст интервью >>>
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 15:07
Египет рассчитывает на наращивание поставок зерна из России
 
ЕгипетГеоргий БорисенкоРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала