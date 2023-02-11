Рейтинг@Mail.ru
Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/nato-1851412384.html
Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере
Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере - РИА Новости, 11.02.2023
Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил на фоне проблем по вступлению страны в НАТО, что Стокгольм намерен проводить политику, направленную на более глубокую... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:43
2023-02-11T15:43
в мире
швеция
нато
турция
ульф кристерссон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил на фоне проблем по вступлению страны в НАТО, что Стокгольм намерен проводить политику, направленную на более глубокую интеграцию в альянс в военной сфере. "Я думаю, что предстоит подписать около пятнадцати актов, и мы наблюдаем все более глубокую интеграцию Швеции в НАТО в военной сфере", - сообщил Йонсон шведскому телеканалу SVT. Во вторник шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова. Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщал ранее РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html
https://ria.ru/20230204/shvetsiya-1849776533.html
швеция
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_574:144:3072:2017_1920x0_80_0_0_92c17e2197dd742db2adc4e392193501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, нато, турция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, НАТО, Турция, Ульф Кристерссон
15:43 11.02.2023
 
Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере

В Минобороны Швеции заявили о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил на фоне проблем по вступлению страны в НАТО, что Стокгольм намерен проводить политику, направленную на более глубокую интеграцию в альянс в военной сфере.
"Я думаю, что предстоит подписать около пятнадцати актов, и мы наблюдаем все более глубокую интеграцию Швеции в НАТО в военной сфере", - сообщил Йонсон шведскому телеканалу SVT.
Военнослужащие с флагом НАТО в Литве
9 февраля, 17:05
Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны, заявили в МИД
Во вторник шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова.
Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщал ранее РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке.
Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе.
Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 19:38
Путь Швеции в НАТО "минируют" террористические структуры, заявил Чавушоглу
 
В миреШвецияНАТОТурцияУльф Кристерссон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала