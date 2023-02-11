https://ria.ru/20230211/nato-1851412384.html

Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере

Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере - РИА Новости, 11.02.2023

Швеция заявила о намерении углублять сотрудничество с НАТО в военной сфере

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил на фоне проблем по вступлению страны в НАТО, что Стокгольм намерен проводить политику, направленную на более глубокую... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:43

2023-02-11T15:43

2023-02-11T15:43

в мире

швеция

нато

турция

ульф кристерссон

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил на фоне проблем по вступлению страны в НАТО, что Стокгольм намерен проводить политику, направленную на более глубокую интеграцию в альянс в военной сфере. "Я думаю, что предстоит подписать около пятнадцати актов, и мы наблюдаем все более глубокую интеграцию Швеции в НАТО в военной сфере", - сообщил Йонсон шведскому телеканалу SVT. Во вторник шведский премьер Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова возобновить переговоры с Турцией по вступлению в НАТО, как только Анкара также будет к этому готова. Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщал ранее РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к Альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.

https://ria.ru/20230209/nato-1850914871.html

https://ria.ru/20230204/shvetsiya-1849776533.html

швеция

турция

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в мире, швеция, нато, турция, ульф кристерссон