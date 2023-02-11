НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"
НАСА помогает Роскосмосу в установлении причин утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"
Логотип НАСА. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Специалисты НАСА оказывают Роскосмосу содействие в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле "Прогресс МС-21" на МКС, заявила в субботу пресс-служба американского космического агентства.
"Специалисты НАСА помогают своим российским коллегам в выявлении причин утечки теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21". Специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции", – следует из распространенного заявления агентства.
По его информации, причина неполадки по-прежнему не установлена. Между тем, как подчеркнули в НАСА, температура и давление на МКС находятся в норме. "Экипажу, который был проинформирован о случившемся, ничего не угрожает – он продолжает выполнять работу на космической станции в обычном режиме", - проинформировали в НАСА.
Ранее днем исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что на грузовике "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя, как и на "Союзе МС-22" в декабре. По его словам, так же, как и с кораблем "Союз МС-22", Роскосмос проведtт анализ возможной причины разгерметизации.
Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.