https://ria.ru/20230211/nasa-1851456895.html

НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"

НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 11.02.2023

НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"

Специалисты НАСА оказывают Роскосмосу содействие в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле "Прогресс МС-21" на МКС,... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T21:39

2023-02-11T21:39

2023-02-11T21:39

космос - риа наука

наса

мс-21

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

сергей крикалев

юрий борисов (роскосмос)

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Специалисты НАСА оказывают Роскосмосу содействие в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле "Прогресс МС-21" на МКС, заявила в субботу пресс-служба американского космического агентства. По его информации, причина неполадки по-прежнему не установлена. Между тем, как подчеркнули в НАСА, температура и давление на МКС находятся в норме. "Экипажу, который был проинформирован о случившемся, ничего не угрожает – он продолжает выполнять работу на космической станции в обычном режиме", - проинформировали в НАСА. Ранее днем исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что на грузовике "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя, как и на "Союзе МС-22" в декабре. По его словам, так же, как и с кораблем "Союз МС-22", Роскосмос проведtт анализ возможной причины разгерметизации. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.

https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html

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космос - риа наука, наса, мс-21, роскосмос, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос), в мире