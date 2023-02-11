Рейтинг@Mail.ru
НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/nasa-1851456895.html
НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"
НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21" - РИА Новости, 11.02.2023
НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"
Специалисты НАСА оказывают Роскосмосу содействие в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле "Прогресс МС-21" на МКС,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T21:39
2023-02-11T21:39
космос - риа наука
наса
мс-21
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
сергей крикалев
юрий борисов (роскосмос)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:203:2180:1429_1920x0_80_0_0_6872a481dcd5ecc2ccd5ff1aedd41d0d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Специалисты НАСА оказывают Роскосмосу содействие в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле "Прогресс МС-21" на МКС, заявила в субботу пресс-служба американского космического агентства. По его информации, причина неполадки по-прежнему не установлена. Между тем, как подчеркнули в НАСА, температура и давление на МКС находятся в норме. "Экипажу, который был проинформирован о случившемся, ничего не угрожает – он продолжает выполнять работу на космической станции в обычном режиме", - проинформировали в НАСА. Ранее днем исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что на грузовике "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя, как и на "Союзе МС-22" в декабре. По его словам, так же, как и с кораблем "Союз МС-22", Роскосмос проведtт анализ возможной причины разгерметизации. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102438/87/1024388768_0:0:2180:1635_1920x0_80_0_0_8e24eb0e6015e1c5f45cac0caf160383.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, наса, мс-21, роскосмос, международная космическая станция (мкс), сергей крикалев, юрий борисов (роскосмос), в мире
Космос - РИА Наука, НАСА, МС-21, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Сергей Крикалев, Юрий Борисов (Роскосмос), В мире
21:39 11.02.2023
 
НАСА помогает установить причины утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"

НАСА помогает Роскосмосу в установлении причин утечки теплоносителя на "Прогрессе МС-21"

© Flickr / JD HancockЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Flickr / JD Hancock
Логотип НАСА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев – РИА Новости. Специалисты НАСА оказывают Роскосмосу содействие в установлении причин утечки теплоносителя системы терморегулирования на корабле "Прогресс МС-21" на МКС, заявила в субботу пресс-служба американского космического агентства.
"Специалисты НАСА помогают своим российским коллегам в выявлении причин утечки теплоносителя на корабле "Прогресс МС-21". Специалисты следят за работой всех систем МКС и пока не выявили каких-либо других проблем на станции", – следует из распространенного заявления агентства.
По его информации, причина неполадки по-прежнему не установлена. Между тем, как подчеркнули в НАСА, температура и давление на МКС находятся в норме. "Экипажу, который был проинформирован о случившемся, ничего не угрожает – он продолжает выполнять работу на космической станции в обычном режиме", - проинформировали в НАСА.
Ранее днем исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что на грузовике "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя, как и на "Союзе МС-22" в декабре. По его словам, так же, как и с кораблем "Союз МС-22", Роскосмос проведtт анализ возможной причины разгерметизации.
Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря. Из контура охлаждения тогда вышел весь хладагент, а саму систему специалисты признали неработоспособной. Корабль начал греться, но потом температуру удалось стабилизировать. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что размеры отверстия в системе охлаждения составляют примерно 0,8 миллиметра, а пробил его спорадический метеороид.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:14Наука
В НАСА согласились с выводами "Роскосмоса" об аварии на "Союзе"
 
Космос - РИА НаукаНАСАМС-21РоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Сергей КрикалевЮрий Борисов (Роскосмос)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала