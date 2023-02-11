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В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21" - РИА Новости, 11.02.2023
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В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21"
В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21" - РИА Новости, 11.02.2023
В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21"
Уверенности в том, что разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла именно в системе терморегулирования, пока нет, заявил исполнительный... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T19:04
2023-02-11T19:05
космос - риа наука
сергей крикалев
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
мс-21
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уверенности в том, что разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла именно в системе терморегулирования, пока нет, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в интервью "Звезде". Он добавил, что в ближайшее время вместе со специалистами будет смотреть телеметрию для более точного определения проблемы. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля закрыт, таким образом грузовик изолирован от общего объема МКС. Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле Прогресс МС-21. Причины его разгерметизации выясняются.
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космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21
Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), МС-21
19:04 11.02.2023 (обновлено: 19:05 11.02.2023)
 
В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21"

В "Роскосмосе" не уверены, что "Прогресс МС-21" разгерметизировался по тепловому контуру

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-21 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Роскосмос
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уверенности в том, что разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла именно в системе терморегулирования, пока нет, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в интервью "Звезде".
"По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования. Но пока нет уверенности", - сказал Крикалев.
Он добавил, что в ближайшее время вместе со специалистами будет смотреть телеметрию для более точного определения проблемы.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля закрыт, таким образом грузовик изолирован от общего объема МКС. Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле Прогресс МС-21. Причины его разгерметизации выясняются.
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Космос - РИА НаукаСергей КрикалевРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)МС-21
 
 
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