https://ria.ru/20230211/ms-21-1851439526.html

В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21"

В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21" - РИА Новости, 11.02.2023

В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21"

Уверенности в том, что разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла именно в системе терморегулирования, пока нет, заявил исполнительный... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T19:04

2023-02-11T19:04

2023-02-11T19:05

космос - риа наука

сергей крикалев

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

мс-21

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уверенности в том, что разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла именно в системе терморегулирования, пока нет, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в интервью "Звезде". Он добавил, что в ближайшее время вместе со специалистами будет смотреть телеметрию для более точного определения проблемы. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля закрыт, таким образом грузовик изолирован от общего объема МКС. Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле Прогресс МС-21. Причины его разгерметизации выясняются.

https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html

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космос - риа наука, сергей крикалев, роскосмос, международная космическая станция (мкс), мс-21