19:04 11.02.2023 (обновлено: 19:05 11.02.2023)
В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21"
В "Роскосмосе" не уверены, что "Прогресс МС-21" разгерметизировался по тепловому контуру
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уверенности в том, что разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла именно в системе терморегулирования, пока нет, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в интервью "Звезде".
"По моей информации, косвенной, по телефону, это система терморегулирования. Но пока нет уверенности", - сказал Крикалев.
Он добавил, что в ближайшее время вместе со специалистами будет смотреть телеметрию для более точного определения проблемы.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля закрыт, таким образом грузовик изолирован от общего объема МКС. Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле Прогресс МС-21. Причины его разгерметизации выясняются.
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