08:00 11.02.2023 (обновлено: 08:21 11.02.2023)
Миссис Вселенная Максимова: на конкурсе не было никакого давления на Россию
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Миссис Вселенной — 2022 стала Елена Максимова из Ижевска. Впервые корона главной красавицы планеты досталась россиянке. Владелица сети лингвистических школ, счастливая жена и мать в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала об этой победе, проблеме домашнего насилия и о родной Удмуртии.
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Обладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
Домашнее насилие: о посылах международного конкурса
— "Миссис Вселенная" — это все же конкурс не столько модельного бизнеса, сколько идей и посылов. С какой миссией вы ехали на него?
— Темой форума стало домашнее насилие. Мы встречались с женщинами, которые попали в сложную жизненную ситуацию, обсуждали этот вопрос в целом, ведь преступления совершаются не только в отношении девушек, но и детей, и даже мужчины порой становятся жертвами.
Я уже помогаю детям, однако мне бы хотелось помогать бабушкам. Вы знаете, пожилые люди — очень незащищенная группа. Например, моя свекровь работает в социальной сфере и рассказывает иногда грустные и в чем-то страшные истории, как живут люди старшего поколения. Радуются даже варежкам, потому что им прежде всего важно внимание.
— Какие истории участниц из других стран поразили вас больше всего?
— Очень много домашнего насилия в Индии. Нам показывали сюжеты, как там обращаются с женщинами. Я, конечно, знала, что такое может быть — но чтобы до такой степени!
— Россия как-то отличается в этом плане?
— Нет, ситуация в целом одинаковая. Скрывать нечего, проблема актуальна и у нас, нужно с этим бороться.
В России есть законы, которые защищают женщин и детей, однако пострадавшие не знают, куда обращаться. В сложной жизненной ситуации помогут кризисные центры.
Нередко пьяный муж бьет жену. А куда ей идти? Нужно, на мой взгляд, больше информировать женщин.
Я думаю над проектом, чтобы реализовать его уже в статусе миссис Вселенной, но пока он на стадии идеи, рано раскрывать подробности.
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойКонкурс "Миссис Вселенная"
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Конкурс "Миссис Вселенная"
Новая миссис Вселенная: о тяжести короны и отмене всего русского
— Но все же это конкурс, и нужно выделяться на фоне остальных. С какими фишками вы ехали на форум?
— Их не было. (Смеется.) Я просто была самой собой.
— А какая вы?
— Думаю, я добрая, отзывчивая, ответственная и трудолюбивая.
— Последний год мы нередко наблюдаем отмену всего русского за Западе. Вы чувствовали на себе какое-то давление?
— Нет, ничего такого не было. Мы приехали не ради разбора политической ситуации, а на конкурс материнства и красоты. Все участницы демонстрировали только это и ничего более.
— Представительнице России на "Мисс Вселенная" предоставили дополнительную охрану, чтобы избежать провокаций. В вашем случае было то же самое?
— Нет, у нас была общая охрана, ничего дополнительного для нас не делали, это было не нужно.
— Немного о материальном. Корону, которую надели на вас, придется вернуть через год, как это бывает на "Мисс мира", например?
— Нет, она моя! (Смеется.)
— Тяжелая?
— Легкая…
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Обладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
— Какие обязательства у миссис Вселенной на предстоящий год?
— Мне нужно приехать на Филиппины, где пройдет следующий конкурс, и передать титул новой миссис.
— То есть вас никак не задействуют на мировой арене?
— Это не предусмотрено, но меня уже пригласили в жюри аналогичных конкурсов в разные страны. Например, в Испанию. Пока я не решила, поеду ли.
Бизнес-леди и этническая удмуртка: прелести жизни в республике
— Трудно ли быть бизнес-леди в России, в провинции?
— Да. Это тоже ответственность — тем более что я занимаюсь бизнесом в сфере образования. Работаю строго по закону, в каждом офисе есть лицензия и прочие необходимые документы.
— Есть случаи, когда, что называется, бизнес "кошмарят" на местах, несмотря на все федеральные программы. Вы сталкивались с этим?
— Бывало. Но вести бизнес в Ижевске, конечно, не так сложно, как в крупных городах, потому что все друг друга знают. Выстраивать коммуникацию легче с разными органами, чтобы наладить продуктивную работу.
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Обладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
— Когда говорят о России на мировой арене, часто по незнанию имеют в виду именно русскую культуру. Но вы представительница Удмуртии. Какими национальными традициями, блюдами удивляли на конкурсе?
— Я приготовила подарок на вечере знакомства. Презентовала участницам пельмени, ведь это наше блюдо: "пельнянь" в переводе с удмуртского — "хлебное ухо". Правда, мои были шоколадными, с орехом внутри.
— Как отреагировали ваши коллеги по конкурсу?
— "Ммм, шоколадные — как здорово!" (Смеется.)
— По вашему мнению, чем привлекательна ваша республика для путешественников, прежде всего российских?
— Кухня! Одни только перепечи — одно удовольствие съесть.
А еще у нас прекрасная природа: лес, небольшие, но горы. В моем родном Кезском районе берет начало река Кама.
К тому же есть много исторических мест, где можно познакомиться с нашей культурой и бытом, песнями, костюмами. Так что добро пожаловать в Удмуртию!
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