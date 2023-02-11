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Миссис Вселенная Максимова: на конкурсе не было никакого давления на Россию - РИА Новости, 11.02.2023
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Шоубиз
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Миссис Вселенная Максимова: на конкурсе не было никакого давления на Россию
Миссис Вселенная Максимова: на конкурсе не было никакого давления на Россию - РИА Новости, 11.02.2023
Миссис Вселенная Максимова: на конкурсе не было никакого давления на Россию
Миссис Вселенной — 2022 стала Елена Максимова из Ижевска. Впервые корона главной красавицы планеты досталась россиянке. Владелица сети лингвистических школ,... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:00
2023-02-11T08:21
шоубиз
стиль жизни
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Миссис Вселенной — 2022 стала Елена Максимова из Ижевска. Впервые корона главной красавицы планеты досталась россиянке. Владелица сети лингвистических школ, счастливая жена и мать в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала об этой победе, проблеме домашнего насилия и о родной Удмуртии. Домашнее насилие: о посылах международного конкурса— "Миссис Вселенная" — это все же конкурс не столько модельного бизнеса, сколько идей и посылов. С какой миссией вы ехали на него?— Темой форума стало домашнее насилие. Мы встречались с женщинами, которые попали в сложную жизненную ситуацию, обсуждали этот вопрос в целом, ведь преступления совершаются не только в отношении девушек, но и детей, и даже мужчины порой становятся жертвами.Я уже помогаю детям, однако мне бы хотелось помогать бабушкам. Вы знаете, пожилые люди — очень незащищенная группа. Например, моя свекровь работает в социальной сфере и рассказывает иногда грустные и в чем-то страшные истории, как живут люди старшего поколения. Радуются даже варежкам, потому что им прежде всего важно внимание.— Какие истории участниц из других стран поразили вас больше всего?— Очень много домашнего насилия в Индии. Нам показывали сюжеты, как там обращаются с женщинами. Я, конечно, знала, что такое может быть — но чтобы до такой степени!— Россия как-то отличается в этом плане?— Нет, ситуация в целом одинаковая. Скрывать нечего, проблема актуальна и у нас, нужно с этим бороться.В России есть законы, которые защищают женщин и детей, однако пострадавшие не знают, куда обращаться. В сложной жизненной ситуации помогут кризисные центры.Нередко пьяный муж бьет жену. А куда ей идти? Нужно, на мой взгляд, больше информировать женщин.Я думаю над проектом, чтобы реализовать его уже в статусе миссис Вселенной, но пока он на стадии идеи, рано раскрывать подробности.Новая миссис Вселенная: о тяжести короны и отмене всего русского— Но все же это конкурс, и нужно выделяться на фоне остальных. С какими фишками вы ехали на форум?— Их не было. (Смеется.) Я просто была самой собой.— А какая вы?— Последний год мы нередко наблюдаем отмену всего русского за Западе. Вы чувствовали на себе какое-то давление?— Нет, ничего такого не было. Мы приехали не ради разбора политической ситуации, а на конкурс материнства и красоты. Все участницы демонстрировали только это и ничего более.— Представительнице России на "Мисс Вселенная" предоставили дополнительную охрану, чтобы избежать провокаций. В вашем случае было то же самое?— Нет, у нас была общая охрана, ничего дополнительного для нас не делали, это было не нужно.— Немного о материальном. Корону, которую надели на вас, придется вернуть через год, как это бывает на "Мисс мира", например?— Нет, она моя! (Смеется.)— Тяжелая? — Легкая…— Какие обязательства у миссис Вселенной на предстоящий год?— Мне нужно приехать на Филиппины, где пройдет следующий конкурс, и передать титул новой миссис.— То есть вас никак не задействуют на мировой арене?— Это не предусмотрено, но меня уже пригласили в жюри аналогичных конкурсов в разные страны. Например, в Испанию. Пока я не решила, поеду ли.Бизнес-леди и этническая удмуртка: прелести жизни в республике— Трудно ли быть бизнес-леди в России, в провинции?— Да. Это тоже ответственность — тем более что я занимаюсь бизнесом в сфере образования. Работаю строго по закону, в каждом офисе есть лицензия и прочие необходимые документы.— Есть случаи, когда, что называется, бизнес "кошмарят" на местах, несмотря на все федеральные программы. Вы сталкивались с этим?— Бывало. Но вести бизнес в Ижевске, конечно, не так сложно, как в крупных городах, потому что все друг друга знают. Выстраивать коммуникацию легче с разными органами, чтобы наладить продуктивную работу.— Когда говорят о России на мировой арене, часто по незнанию имеют в виду именно русскую культуру. Но вы представительница Удмуртии. Какими национальными традициями, блюдами удивляли на конкурсе?— Я приготовила подарок на вечере знакомства. Презентовала участницам пельмени, ведь это наше блюдо: "пельнянь" в переводе с удмуртского — "хлебное ухо". Правда, мои были шоколадными, с орехом внутри.— Как отреагировали ваши коллеги по конкурсу?— "Ммм, шоколадные — как здорово!" (Смеется.)— По вашему мнению, чем привлекательна ваша республика для путешественников, прежде всего российских?— Кухня! Одни только перепечи — одно удовольствие съесть. А еще у нас прекрасная природа: лес, небольшие, но горы. В моем родном Кезском районе берет начало река Кама.К тому же есть много исторических мест, где можно познакомиться с нашей культурой и бытом, песнями, костюмами. Так что добро пожаловать в Удмуртию!
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7 495 645-6601
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353
60
стиль жизни, удмуртская республика (удмуртия)
Шоубиз, Стиль жизни, Удмуртская Республика (Удмуртия)
08:00 11.02.2023 (обновлено: 08:21 11.02.2023)
 

Миссис Вселенная Максимова: на конкурсе не было никакого давления на Россию

© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
Обладательница титула миссис Вселенная Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Миссис Вселенной — 2022 стала Елена Максимова из Ижевска. Впервые корона главной красавицы планеты досталась россиянке. Владелица сети лингвистических школ, счастливая жена и мать в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала об этой победе, проблеме домашнего насилия и о родной Удмуртии.
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
Миссис Вселенная Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Обладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова

Домашнее насилие: о посылах международного конкурса

— "Миссис Вселенная" — это все же конкурс не столько модельного бизнеса, сколько идей и посылов. С какой миссией вы ехали на него?
— Темой форума стало домашнее насилие. Мы встречались с женщинами, которые попали в сложную жизненную ситуацию, обсуждали этот вопрос в целом, ведь преступления совершаются не только в отношении девушек, но и детей, и даже мужчины порой становятся жертвами.
Я уже помогаю детям, однако мне бы хотелось помогать бабушкам. Вы знаете, пожилые люди — очень незащищенная группа. Например, моя свекровь работает в социальной сфере и рассказывает иногда грустные и в чем-то страшные истории, как живут люди старшего поколения. Радуются даже варежкам, потому что им прежде всего важно внимание.
— Какие истории участниц из других стран поразили вас больше всего?
— Очень много домашнего насилия в Индии. Нам показывали сюжеты, как там обращаются с женщинами. Я, конечно, знала, что такое может быть — но чтобы до такой степени!
— Россия как-то отличается в этом плане?
— Нет, ситуация в целом одинаковая. Скрывать нечего, проблема актуальна и у нас, нужно с этим бороться.
В России есть законы, которые защищают женщин и детей, однако пострадавшие не знают, куда обращаться. В сложной жизненной ситуации помогут кризисные центры.
Нередко пьяный муж бьет жену. А куда ей идти? Нужно, на мой взгляд, больше информировать женщин.
Я думаю над проектом, чтобы реализовать его уже в статусе миссис Вселенной, но пока он на стадии идеи, рано раскрывать подробности.
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойКонкурс "Миссис Вселенная"
Конкурс Миссис Вселенная
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Конкурс "Миссис Вселенная"

Новая миссис Вселенная: о тяжести короны и отмене всего русского

— Но все же это конкурс, и нужно выделяться на фоне остальных. С какими фишками вы ехали на форум?
— Их не было. (Смеется.) Я просто была самой собой.
— А какая вы?

Думаю, я добрая, отзывчивая, ответственная и трудолюбивая.

— Последний год мы нередко наблюдаем отмену всего русского за Западе. Вы чувствовали на себе какое-то давление?
— Нет, ничего такого не было. Мы приехали не ради разбора политической ситуации, а на конкурс материнства и красоты. Все участницы демонстрировали только это и ничего более.
— Представительнице России на "Мисс Вселенная" предоставили дополнительную охрану, чтобы избежать провокаций. В вашем случае было то же самое?
— Нет, у нас была общая охрана, ничего дополнительного для нас не делали, это было не нужно.
— Немного о материальном. Корону, которую надели на вас, придется вернуть через год, как это бывает на "Мисс мира", например?
— Нет, она моя! (Смеется.)
— Тяжелая?
— Легкая…
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
Миссис Вселенная Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Обладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
— Какие обязательства у миссис Вселенной на предстоящий год?
— Мне нужно приехать на Филиппины, где пройдет следующий конкурс, и передать титул новой миссис.
— То есть вас никак не задействуют на мировой арене?
— Это не предусмотрено, но меня уже пригласили в жюри аналогичных конкурсов в разные страны. Например, в Испанию. Пока я не решила, поеду ли.

Бизнес-леди и этническая удмуртка: прелести жизни в республике

— Трудно ли быть бизнес-леди в России, в провинции?
— Да. Это тоже ответственность — тем более что я занимаюсь бизнесом в сфере образования. Работаю строго по закону, в каждом офисе есть лицензия и прочие необходимые документы.
— Есть случаи, когда, что называется, бизнес "кошмарят" на местах, несмотря на все федеральные программы. Вы сталкивались с этим?
— Бывало. Но вести бизнес в Ижевске, конечно, не так сложно, как в крупных городах, потому что все друг друга знают. Выстраивать коммуникацию легче с разными органами, чтобы наладить продуктивную работу.
© Фото предоставлено Еленой МаксимовойОбладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
Миссис Вселенная Елена Максимова
© Фото предоставлено Еленой Максимовой
Обладательница титула "миссис Вселенная" Елена Максимова
— Когда говорят о России на мировой арене, часто по незнанию имеют в виду именно русскую культуру. Но вы представительница Удмуртии. Какими национальными традициями, блюдами удивляли на конкурсе?
— Я приготовила подарок на вечере знакомства. Презентовала участницам пельмени, ведь это наше блюдо: "пельнянь" в переводе с удмуртского — "хлебное ухо". Правда, мои были шоколадными, с орехом внутри.
— Как отреагировали ваши коллеги по конкурсу?
— "Ммм, шоколадные — как здорово!" (Смеется.)
— По вашему мнению, чем привлекательна ваша республика для путешественников, прежде всего российских?
— Кухня! Одни только перепечи — одно удовольствие съесть.
А еще у нас прекрасная природа: лес, небольшие, но горы. В моем родном Кезском районе берет начало река Кама.
К тому же есть много исторических мест, где можно познакомиться с нашей культурой и бытом, песнями, костюмами. Так что добро пожаловать в Удмуртию!
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