https://ria.ru/20221116/izhevsk-1831417297.html

Кого в Ижевске называли крокодилом. Удивительные истории столицы Удмуртии

Кого в Ижевске называли крокодилом. Удивительные истории столицы Удмуртии - РИА Новости, 16.11.2022

Кого в Ижевске называли крокодилом. Удивительные истории столицы Удмуртии

Мотоциклы, автоматы, самый большой в Европе пруд, необычные музеи, памятники и пабы — столице Удмуртии есть чем заинтересовать туристов. Идеи для прогулок по... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:00

2022-11-16T08:00

2022-11-16T08:16

туризм

туризм

ижевск

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Мотоциклы, автоматы, самый большой в Европе пруд, необычные музеи, памятники и пабы — столице Удмуртии есть чем заинтересовать туристов. Идеи для прогулок по Ижевску — в материале РИА Новости.Вот это и будет центрСтандартный план приезжего "пойти погулять в центр" здесь реализуем лишь с оговорками. "Город возник как поселок при заводе и бурно развивался в советское время, — объясняет гид экскурсионного объединения "Открывая Удмуртию" Марина Кутьина. — Если вы спросите у местного, как попасть в центр, он обязательно уточнит: "А что именно вам нужно?" По ее словам, "жители просто обозначили огромный кусок города и решили — вот это главная часть".Впрочем, Центральная площадь есть. Две гостиницы, через дорогу — Дом правительства. Тут любопытный сюжет. В 1960-е местные власти решили построить себе резиденцию. По документам оно проходило как общежитие — разрешались лишь жилые здания. Когда хитрость вскрылась, особняк был практически готов и его оставили.Еще на площади — Березовый сквер, Театр оперы и балета, ЦУМ. И точки с фастфудом: обычным и перепечами, местной выпечкой.Хороший вид на пруд и две жилые башни. Ижевчане сначала ими возмущались (слишком "казенные"), а потом оценили: раньше тут было не особо благоустроенно. Вечерами прожекторы с крыши светят в небо: то ли инопланетян ищут, то ли показывают, где им приземлиться.Лыжи КулаковойОт площади стоит спуститься к Ижевскому пруду. Считается крупнейшим в Европе: 24 квадратных километра. Его выкопали в 1760 году — для железоделательного завода.С набережной видишь огромные трубы, из которых валит белый и оранжевый дым. Гиды шутят: "Это вейперы". Тем не менее с экологией в городе неплохо. Зимой на пруду даже появляются "пингвины" — любители подледной рыбалки. Тут и купаются, но обычно не в черте города.Одна из достопримечательностей променада — монумент дружбы народов "Навеки с Россией" с барельефами и надписями на русском и удмуртском. Народное название — "Лыжи Кулаковой". Монумент открыли в 1972-м, тогда была Олимпиада в Саппоро, где Галина Кулакова выиграла три золотые медали. Кстати, живет она под Ижевском в селе Италмас, там ее дом-музей.Легендарные мотоциклы Иж тоже, оказывается, связаны с известными женщинами. В 1936-м в честь принятия Конституции СССР состоялся первый в России дамский мотопробег. Супруги инженеров завода, работницы проехали на новинке того времени Иж-7 по маршруту Ижевск — Казань — Горький — Владимир — Москва (1675 километров). Не по нынешним трассам, а по бездорожью! Им дали десять дней, а уложились в восемь. "Люди и машины выдержали все испытания! Порой дороги казались непроходимыми, и женщины перетаскивали мотоциклы на руках", — цитирует ИА "Удмуртия" воспоминания участниц.На торжественной встрече с правительством мотоциклистки не только хвалили завод, перевыполнявший план, но и пожаловались на нехватку дошкольных учреждений. Быстро построили детский сад. Он до сих пор действует.Покататься можно!В марте этого года открылся частный мотомузей. Отец основателя — предпринимателя и коллекционера Павла Кожушкова — занимался реставрацией машин и мотоциклов. Раньше собрание могли увидеть только друзья семьи, теперь — любой желающий.У каждого экспоната интересная история. Вот мотоцикл "Иж-планета-спорт". "Он принадлежал отцу нашего реставратора, Александра Коробейникова. Тот решил восстановить дорогой ему байк, разобрал его. И в тот же вечер гараж ограбили, осталась только рама", — рассказывает Павел. В итоге все делали заново, искали детали. "Это продолжалось семь лет, что очень не нравилось родным Александра. Дорогое хобби, требующее много времени", — добавляет основатель музея Кожушков. Мотоцикл, собранный полностью из оригинальных деталей, на ходу. Это касается почти всех машин — в том числе трофейного Wanderer 1Sp времен Великой Отечественной."Один из самых популярных вопросов наших гостей: а можно прокатиться? Можно!" — говорит Павел. Сейчас техника на зимней консервации, но в сентябре на главной площади катали горожан на "Иж-юпитер 4" с коляской.Богатая коллекция ижевских оружейниковПамятник местным оружейникам поставили в 2007-м в честь 200-летия ижевского оружия и 60-летия автомата Калашникова. Глядя на монумент, думаешь, что это богатые купцы или промышленники. Но нет — рабочие завода, поправляет Марина Кутьина. Отслужив 25 лет, они получали роскошный зеленый кафтан, расшитый золотом, с медалями. Платили хорошо, так что деньги у оружейников водились. Завистники за глаза ехидно называли мастеров "крокодилами" — за цвет мундира. Есть в Ижевске и шуточный памятник, обыгрывающий это прозвище: аллигатор на скамейке.Музей в Ижмаше существует с позапрошлого века, так что коллекция богатая. В основном, конечно, стрелкового оружия, но есть и зал мотоциклов.В Музейно-выставочном комплексе имени Калашникова, посвященном знаменитому конструктору, много интересного: исторические документы, уникальные образцы оружия. Есть даже тир.Рядом — Михайло-Архангельский собор. Построили его в 2004-2007 годах, но по чертежам прежнего храма прошлого века. Красивое здание, будто пряничное.Национальный музей Удмуртской истории находится в здании Арсенала Ижевского оружейного завода — памятнике промышленной архитектуры XIX века.Есть и Музей занимательной науки, где расскажут, при какой температуре кипит жидкий азот и опасен ли разряд в 500 тысяч вольт. Правда, лишь по предварительной записи и в группе. Можно посетить музеи истории спорта, шоколада. Познавательный отдых тут — самый разнообразный. Не просто пельмениЗнаменитые удмуртские перепечи предлагают и в уличных ларьках, а в этнокомплексе "Бобровая долина" учат их готовить. Это и ресторан, и уголок природы в городе, и гостиница. Традиционная выпечка — это непросто. Например, капусту для начинки нужно рубить вручную и мелко-мелко — так вкуснее. "Обычно пироги с мясом, грибами, луком, капустой. Делают и с кровью, с ливером, очень вкусная начинка весной — из молодой крапивы", — перечисляет Ольга Горшкова, ведущая мастер-класса. Потом — обед в традиционном стиле. Попробуйте губиен шыд — суп с лесными грибами. Удмуртский пельнянь — пельмень с треми видами мяса и из ржаной муки (есть вариант и с рыбой).Вечером можно заглянуть в паб "Юпитер 5". Очень колоритное заведение, оформленное в мотостиле.Утром, естественно, кофе, причем местный. Конечно, зерна тут не выращивают, но обжаривают. Например, в фирменной кофейне Tasty Coffee. А после завтрака — продолжение знакомства с Удмуртией.Благодарим за помощь в подготовке материала проект "Медиаразведка" сервиса поездок и путешествий "Туту.ру"

https://ria.ru/20221018/udmurtiya-1824155895.html

ижевск

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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