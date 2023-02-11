Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по городу Моспино в ДНР
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 08.14 обстреляли город Моспино в ДНР из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО "HIMARS", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
Кроме того, в 09.46 представительство зафиксировало обстрел Майорска, в ходе которого украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.