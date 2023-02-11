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Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/mospino-1851383517.html
Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS
Украинские войска в 08.14 обстреляли город Моспино в ДНР из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:10
2023-02-11T12:10
специальная военная операция на украине
моспино
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 08.14 обстреляли город Моспино в ДНР из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО "HIMARS", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек. Кроме того, в 09.46 представительство зафиксировало обстрел Майорска, в ходе которого украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
моспино
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моспино, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Моспино, Донецкая Народная Республика
12:10 11.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по городу Моспино в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 08.14 обстреляли город Моспино в ДНР из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО "HIMARS", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек.
Кроме того, в 09.46 представительство зафиксировало обстрел Майорска, в ходе которого украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМоспиноДонецкая Народная Республика
 
 
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