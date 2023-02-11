https://ria.ru/20230211/mospino-1851383517.html

Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 11.02.2023

Украинские войска обстреляли Моспино в ДНР из HIMARS

Украинские войска в 08.14 обстреляли город Моспино в ДНР из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:10

2023-02-11T12:10

2023-02-11T12:10

специальная военная операция на украине

моспино

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 08.14 обстреляли город Моспино в ДНР из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 - населенный пункт Курахово – населенный пункт Моспино: выпущено три ракеты из РСЗО "HIMARS", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Город Моспино расположен в 10 километрах к юго-востоку от Донецка. По данным на 2021 год, население Моспино составляло около 10 тысяч человек. Кроме того, в 09.46 представительство зафиксировало обстрел Майорска, в ходе которого украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

моспино

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

моспино, донецкая народная республика