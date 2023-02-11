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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели - РИА Новости, 11.02.2023
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели - РИА Новости, 11.02.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T05:27
2023-02-11T05:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о непогоде в Москве и области действует с 21.00 11 февраля до 11.00 12 февраля.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
05:27 11.02.2023
 
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Занесенные снегом автомобили - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
03:12
Вильфанд предупредил об обильном снегопаде в Москве на выходных
Предупреждение о непогоде в Москве и области действует с 21.00 11 февраля до 11.00 12 февраля.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрПраздник Крещения Господня
 
 
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