https://ria.ru/20230211/moskva-1851353716.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели - РИА Новости, 11.02.2023

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T05:27

2023-02-11T05:27

2023-02-11T05:27

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

праздник крещения господня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839399697_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_51a1b48241ffca7e2d2ec5281a4da038.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о непогоде в Москве и области действует с 21.00 11 февраля до 11.00 12 февраля.

https://ria.ru/20230211/vilfand-1851349786.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня