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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели - РИА Новости, 11.02.2023
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T05:27
2023-02-11T05:27
2023-02-11T05:27
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о непогоде в Москве и области действует с 21.00 11 февраля до 11.00 12 февраля.
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общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за метели