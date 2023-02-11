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В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния - РИА Новости, 11.02.2023
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В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния - РИА Новости, 11.02.2023
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Молния попала в верхнюю часть статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, свидетельствуют фото в соцсетях. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:03
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в мире
рио-де-жанейро (город)
иисус христос
происшествия
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев — РИА Новости. Молния попала в верхнюю часть статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, свидетельствуют фото в соцсетях.Инцидент произошел во время грозы, которая разразилась накануне поздно вечером. Удар пришелся по голове скульптуры.Статуя Иисуса Христа расположена на вершине горы, на высоте более 700 метров над уровнем моря. Благодаря этому возникает ощущение, что она "парит" над Рио-де-Жанейро.Как ранее отмечал бразильский новостной портал UOL со ссылкой на данные Национального института космических исследований, статуя получает в среднем по шесть ударов молнии в год. В 2014-м после очередного такого удара ее пришлось ремонтировать. Тогда в результате попадания электрического разряда отломился кончик большого пальца на правой руке статуи. Власти решили также отремонтировать отколовшийся ранее кусок еще одного пальца и головы статуи. Кроме того, они приняли решение установить у скульптуры дополнительные громоотводы.
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рио-де-жанейро (город)
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в мире, рио-де-жанейро (город), иисус христос, происшествия, бразилия
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Иисус Христос, Происшествия, Бразилия
20:03 11.02.2023 (обновлено: 23:01 11.02.2023)
 
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния

В верхнюю часть статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро
Вид на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 фев — РИА Новости. Молния попала в верхнюю часть статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, свидетельствуют фото в соцсетях.
Инцидент произошел во время грозы, которая разразилась накануне поздно вечером. Удар пришелся по голове скульптуры.
Статуя Иисуса Христа расположена на вершине горы, на высоте более 700 метров над уровнем моря. Благодаря этому возникает ощущение, что она "парит" над Рио-де-Жанейро.
Как ранее отмечал бразильский новостной портал UOL со ссылкой на данные Национального института космических исследований, статуя получает в среднем по шесть ударов молнии в год. В 2014-м после очередного такого удара ее пришлось ремонтировать. Тогда в результате попадания электрического разряда отломился кончик большого пальца на правой руке статуи. Власти решили также отремонтировать отколовшийся ранее кусок еще одного пальца и головы статуи. Кроме того, они приняли решение установить у скульптуры дополнительные громоотводы.
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