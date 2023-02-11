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ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида - РИА Новости, 11.02.2023
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ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида
ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида - РИА Новости, 11.02.2023
ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида
На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:42
2023-02-11T13:26
в мире
херсонская область
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 фев — РИА Новости. На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, соседи рассказали полицейским, что видели, как мужчину задержали одетые в форму украинские военные. "После прихода военного комиссара Александра Зиньковского принудительная мобилизация в Херсонской области продолжается", — подытожил источник.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.
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в мире, херсонская область , украина
В мире, Херсонская область , Украина
10:42 11.02.2023 (обновлено: 13:26 11.02.2023)
 
ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида

ВСУ под Херсоном мобилизовали 55-летнего инвалида с психическим расстройством

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 фев — РИА Новости. На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"По нашей информации, полученной от источника в Нацполиции Украины, туда поступило заявление от неработающей пенсионерки Анастасии Артемовны Б. о пропаже мужа Егора Александровича Б. 1968 года рождения, инвалида III группы в связи с психическим заболеванием, проживающего в селе Токаревка в Херсонской области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, соседи рассказали полицейским, что видели, как мужчину задержали одетые в форму украинские военные.
"После прихода военного комиссара Александра Зиньковского принудительная мобилизация в Херсонской области продолжается", — подытожил источник.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.
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