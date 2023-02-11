https://ria.ru/20230211/mobilizatsiya-1851375040.html

ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида

ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида - РИА Новости, 11.02.2023

ВСУ под Херсоном принудительно мобилизовали психически нездорового инвалида

На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:42

2023-02-11T10:42

2023-02-11T13:26

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 фев — РИА Новости. На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, соседи рассказали полицейским, что видели, как мужчину задержали одетые в форму украинские военные. "После прихода военного комиссара Александра Зиньковского принудительная мобилизация в Херсонской области продолжается", — подытожил источник.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.

https://ria.ru/20230207/kherson-1850257531.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , украина