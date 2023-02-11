https://ria.ru/20230211/miny-1851451409.html
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину - РИА Новости, 11.02.2023
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину
В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра, сообщил РИА Новости мэр Олег Моргунов. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:39
2023-02-11T20:39
2023-02-11T22:55
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
олег моргун
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842018754_0:29:3152:1802_1920x0_80_0_0_197d830294bb7d2018c392639e7c9fe2.jpg
МАРИУПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра, сообщил РИА Новости мэр Олег Моргунов. С прошлого года в здании бывшего детсада по адресу: проспект Металлургов, 187, располагалось отделение Пенсионного фонда России, уточнил мэр. "Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Ильичевский район (Мариуполя)", — рассказал Моргунов журналистам. По данным мэрии, снаряды для минометов калибра 82 мм были спрятаны украинскими боевиками в подвале. Когда рабочие его открыли, они обнаружили этот опасный склад. Здание и соседние дома были эвакуированы, саперы извлекли мины и вывезли.
https://ria.ru/20230211/ukraina-1851425337.html
мариуполь
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1842018754_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_c51188f6b80576bce6c2c2a92ac3bcbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, олег моргун, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Олег Моргун, Украина, Вооруженные силы Украины
20:39 11.02.2023 (обновлено: 22:55 11.02.2023)
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину
В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра