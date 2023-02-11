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В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/miny-1851451409.html
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину - РИА Новости, 11.02.2023
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину
В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра, сообщил РИА Новости мэр Олег Моргунов. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T20:39
2023-02-11T22:55
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
олег моргун
украина
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра, сообщил РИА Новости мэр Олег Моргунов. С прошлого года в здании бывшего детсада по адресу: проспект Металлургов, 187, располагалось отделение Пенсионного фонда России, уточнил мэр. "Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Ильичевский район (Мариуполя)", — рассказал Моргунов журналистам. По данным мэрии, снаряды для минометов калибра 82 мм были спрятаны украинскими боевиками в подвале. Когда рабочие его открыли, они обнаружили этот опасный склад. Здание и соседние дома были эвакуированы, саперы извлекли мины и вывезли.
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мариуполь
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мариуполь, россия, олег моргун, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Олег Моргун, Украина, Вооруженные силы Украины
20:39 11.02.2023 (обновлено: 22:55 11.02.2023)
 
В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину

В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МАРИУПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра, сообщил РИА Новости мэр Олег Моргунов.
С прошлого года в здании бывшего детсада по адресу: проспект Металлургов, 187, располагалось отделение Пенсионного фонда России, уточнил мэр.
"Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Ильичевский район (Мариуполя)", — рассказал Моргунов журналистам.
По данным мэрии, снаряды для минометов калибра 82 мм были спрятаны украинскими боевиками в подвале. Когда рабочие его открыли, они обнаружили этот опасный склад. Здание и соседние дома были эвакуированы, саперы извлекли мины и вывезли.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Вчера, 17:10Специальная военная операция на Украине
На Украине создадут центр гуманитарного разминирования, заявил Шмыгаль
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияОлег МоргунУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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