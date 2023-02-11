https://ria.ru/20230211/miny-1851451409.html

В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину

В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину - РИА Новости, 11.02.2023

В здании бывшего детского сада в Мариуполе нашли 171 украинскую мину

В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра, сообщил РИА Новости мэр Олег Моргунов. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T20:39

2023-02-11T20:39

2023-02-11T22:55

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

олег моргун

украина

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. В бывшем детском саду в Мариуполе нашли 171 украинскую мину калибра 82 миллиметра, сообщил РИА Новости мэр Олег Моргунов. С прошлого года в здании бывшего детсада по адресу: проспект Металлургов, 187, располагалось отделение Пенсионного фонда России, уточнил мэр. "Нашли 171 мину. В доме начали делать ремонт и в подвальном помещении нашли. Это Ильичевский район (Мариуполя)", — рассказал Моргунов журналистам. По данным мэрии, снаряды для минометов калибра 82 мм были спрятаны украинскими боевиками в подвале. Когда рабочие его открыли, они обнаружили этот опасный склад. Здание и соседние дома были эвакуированы, саперы извлекли мины и вывезли.

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851425337.html

мариуполь

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, россия, олег моргун, украина, вооруженные силы украины