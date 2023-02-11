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Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/miny-1851408396.html
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик - РИА Новости, 11.02.2023
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик
Киев минируют участки фронта, пытаясь помешать продвижению российских войск на Кременском направлении в ЛНР, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:20
2023-02-11T15:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
кременная
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев – РИА Новости. Киев минируют участки фронта, пытаясь помешать продвижению российских войск на Кременском направлении в ЛНР, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном участке. Ранее РИА Новости сообщали о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта. "Они здесь по лесу раскидывают кассетными боеприпасами мины, большинство дорог заминировано и значительная часть леса тоже. Это немного замедляет скорость продвижения", - рассказал разведчик. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, кременная
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донбасс, Кременная
15:20 11.02.2023
 
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик

Разведчик ЗВО: Киев минирует участки, пытаясь помешать продвижению ВС России у Кременной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев – РИА Новости. Киев минируют участки фронта, пытаясь помешать продвижению российских войск на Кременском направлении в ЛНР, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном участке.
Ранее РИА Новости сообщали о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта.
"Они здесь по лесу раскидывают кассетными боеприпасами мины, большинство дорог заминировано и значительная часть леса тоже. Это немного замедляет скорость продвижения", - рассказал разведчик.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
14:39Специальная военная операция на Украине
ВС России ракетным ударом заблокировали переброску оружия и боеприпасов ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассКременная
 
 
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