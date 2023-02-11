https://ria.ru/20230211/miny-1851408396.html

Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик

Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик - РИА Новости, 11.02.2023

Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик

Киев минируют участки фронта, пытаясь помешать продвижению российских войск на Кременском направлении в ЛНР, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:20

2023-02-11T15:20

2023-02-11T15:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

кременная

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев – РИА Новости. Киев минируют участки фронта, пытаясь помешать продвижению российских войск на Кременском направлении в ЛНР, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном участке. Ранее РИА Новости сообщали о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта. "Они здесь по лесу раскидывают кассетными боеприпасами мины, большинство дорог заминировано и значительная часть леса тоже. Это немного замедляет скорость продвижения", - рассказал разведчик. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230211/udar-1851402077.html

луганская народная республика

донбасс

кременная

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, кременная