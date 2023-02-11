https://ria.ru/20230211/miny-1851408396.html
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик - РИА Новости, 11.02.2023
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик
Киев минируют участки фронта, пытаясь помешать продвижению российских войск на Кременском направлении в ЛНР, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:20
2023-02-11T15:20
2023-02-11T15:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
кременная
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 11 фев – РИА Новости. Киев минируют участки фронта, пытаясь помешать продвижению российских войск на Кременском направлении в ЛНР, сообщил РИА Новости разведчик Западного военного округа, выполняющий ряд задач на данном участке. Ранее РИА Новости сообщали о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта. "Они здесь по лесу раскидывают кассетными боеприпасами мины, большинство дорог заминировано и значительная часть леса тоже. Это немного замедляет скорость продвижения", - рассказал разведчик. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230211/udar-1851402077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, кременная
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Донбасс, Кременная
Киев минирует участки фронта на Кременском направлении, сообщил разведчик
Разведчик ЗВО: Киев минирует участки, пытаясь помешать продвижению ВС России у Кременной