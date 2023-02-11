https://ria.ru/20230211/melitopol-1851343940.html

Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем

Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем - РИА Новости, 11.02.2023

Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем

Информация о взрывах на аэродроме под Мелитополем не соответствует действительности, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T01:05

2023-02-11T01:05

2023-02-11T01:15

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Информация о взрывах на аэродроме под Мелитополем не соответствует действительности, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на два жилых частных дома. При этом в украинских пабликах начали публиковать фото взрывов якобы с аэродрома. "На аэродроме все спокойно. Никаких прилетов и взрывов там нет. Это очередной украинский фейк и желание создать виртуальную перемогу (победу – ред.)", - сказал Рогов. По его мнению, целью ночного обстрела мог быть железнодорожный вокзал.

https://ria.ru/20230210/rakety-1851333921.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область, владимир рогов