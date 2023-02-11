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Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/melitopol-1851343940.html
Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем
Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем - РИА Новости, 11.02.2023
Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем
Информация о взрывах на аэродроме под Мелитополем не соответствует действительности, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T01:05
2023-02-11T01:15
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Информация о взрывах на аэродроме под Мелитополем не соответствует действительности, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на два жилых частных дома. При этом в украинских пабликах начали публиковать фото взрывов якобы с аэродрома. "На аэродроме все спокойно. Никаких прилетов и взрывов там нет. Это очередной украинский фейк и желание создать виртуальную перемогу (победу – ред.)", - сказал Рогов. По его мнению, целью ночного обстрела мог быть железнодорожный вокзал.
https://ria.ru/20230210/rakety-1851333921.html
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов
01:05 11.02.2023 (обновлено: 01:15 11.02.2023)
 
Власти опровергли информацию о взрывах на аэродроме под Мелитополем

Рогов: информация о взрывах на аэродроме под Мелитополем не соответствует действительности

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗенитно-ракетная установка С-125
Зенитно-ракетная установка С-125 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Зенитно-ракетная установка С-125 . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Информация о взрывах на аэродроме под Мелитополем не соответствует действительности, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на два жилых частных дома. При этом в украинских пабликах начали публиковать фото взрывов якобы с аэродрома.
"На аэродроме все спокойно. Никаких прилетов и взрывов там нет. Это очередной украинский фейк и желание создать виртуальную перемогу (победу – ред.)", - сказал Рогов.
По его мнению, целью ночного обстрела мог быть железнодорожный вокзал.
Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 22:38Специальная военная операция на Украине
Осколки сбитых ракет ВСУ повредили гражданскую инфраструктуру в Мелитополе
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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