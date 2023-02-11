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В результате обстрела Мелитополя один человек получил ранение - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/melitopol-1851343601.html
В результате обстрела Мелитополя один человек получил ранение
В результате обстрела Мелитополя один человек получил ранение - РИА Новости, 11.02.2023
В результате обстрела Мелитополя один человек получил ранение
Один человек ранен в результате обстрела Мелитополя украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T01:01
2023-02-11T09:16
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела Мелитополя украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на жилые частные дома. "Осколки одной из ракет упали на два жилых частных дома, неподалеку от железнодорожного вокзала. На данный момент речь идет об одном раненом. Информация уточняется", - сказал Рогов. По его словам, предварительно, обстрел велся из американской РСЗО HIMARS. Большинство ракет сбили за чертой города. "Система ПВО отработала. Попаданий ракет не допущено", - сказал Рогов.
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мелитополь
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Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя
Украинские боевики нанесли удар в направлении Мелитополя. Повреждены дома частного сектора. Кадры РИА Новости с места событий.
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мелитополь, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов
01:01 11.02.2023 (обновлено: 09:16 11.02.2023)
 
В результате обстрела Мелитополя один человек получил ранение

Рогов: в результате обстрела Мелитополя один человек получил ранение

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела Мелитополя украинскими войсками, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Украинские войска в ночь на субботу обстреляли Мелитополь, сработала ПВО. Осколки одной из сбитых ракет упали на жилые частные дома.
"Осколки одной из ракет упали на два жилых частных дома, неподалеку от железнодорожного вокзала. На данный момент речь идет об одном раненом. Информация уточняется", - сказал Рогов.
По его словам, предварительно, обстрел велся из американской РСЗО HIMARS. Большинство ракет сбили за чертой города. "Система ПВО отработала. Попаданий ракет не допущено", - сказал Рогов.
Кадры с места ночного обстрела частного сектора около Мелитополя - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 22:50Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли удар по жилым домам в частном секторе в Мелитополе
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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