Рейтинг@Mail.ru
Медведев прочит Европе плачевный исход - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/medvedev-1851386225.html
Медведев прочит Европе плачевный исход
Медведев прочит Европе плачевный исход - РИА Новости, 11.02.2023
Медведев прочит Европе плачевный исход
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две проблемы Европы, это - непомерное удорожание жизни и национальное унижение, и предрек плачевный исход. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:30
2023-02-11T12:46
европа
америка
в мире
дмитрий медведев
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:20:2742:1562_1920x0_80_0_0_28460172c6acc074c0f9fd1b8f790b54.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две проблемы Европы, это - непомерное удорожание жизни и национальное унижение, и предрек плачевный исход.Медведев прокомментировал визит Владимира Зеленского в Европу. "Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с "европейскими боссами". Ну а параллельно – сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики", - написал он в своем телеграм-канале.Он назвал нынешних глав ряда европейских стран "лидерами", дилетантами и русофобами.Говоря о проблемах европейцев, Медведев обозначил несколько направлений."Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230209/medvedev-1850895955.html
https://ria.ru/20230204/krym-1849780023.html
европа
америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, америка, в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, россия
Европа, Америка, В мире, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Россия
12:30 11.02.2023 (обновлено: 12:46 11.02.2023)
 
Медведев прочит Европе плачевный исход

Зампред Совбеза Медведев прочит ЕС плачевный исход, роль быка сыграет нахрапистая Америка

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две проблемы Европы, это - непомерное удорожание жизни и национальное унижение, и предрек плачевный исход.
Медведев прокомментировал визит Владимира Зеленского в Европу. "Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с "европейскими боссами". Ну а параллельно – сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики", - написал он в своем телеграм-канале.
Медведев на Омском заводе транспортного машиностроения
9 февраля, 16:21Специальная военная операция на Украине
Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада
Он назвал нынешних глав ряда европейских стран "лидерами", дилетантами и русофобами.
Говоря о проблемах европейцев, Медведев обозначил несколько направлений.
"Первая из них – непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они ещё как-то смогут справиться. Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки… А вот вторая – гораздо хуже. Национальное унижение. Старые "истинные" европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от "Большого американского брата". У него же и основные бабки, и главный печатный станок (судьбу евро никто не знает), и великое оружие, и даже хвалёная американская демократия", - считает он.
"Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики", - добавил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 20:12Специальная военная операция на Украине
Медведев предупредил Киев о возмездии за возможные атаки на Крым
 
ЕвропаАмерикаВ миреДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала