https://ria.ru/20230211/medvedev-1851386225.html

Медведев прочит Европе плачевный исход

Медведев прочит Европе плачевный исход - РИА Новости, 11.02.2023

Медведев прочит Европе плачевный исход

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две проблемы Европы, это - непомерное удорожание жизни и национальное унижение, и предрек плачевный исход. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:30

2023-02-11T12:30

2023-02-11T12:46

европа

америка

в мире

дмитрий медведев

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две проблемы Европы, это - непомерное удорожание жизни и национальное унижение, и предрек плачевный исход.Медведев прокомментировал визит Владимира Зеленского в Европу. "Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с "европейскими боссами". Ну а параллельно – сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики", - написал он в своем телеграм-канале.Он назвал нынешних глав ряда европейских стран "лидерами", дилетантами и русофобами.Говоря о проблемах европейцев, Медведев обозначил несколько направлений."Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230209/medvedev-1850895955.html

https://ria.ru/20230204/krym-1849780023.html

европа

америка

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, америка, в мире, дмитрий медведев, владимир зеленский, россия