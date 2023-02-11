12:30 11.02.2023 (обновлено: 12:46 11.02.2023)
Медведев прочит Европе плачевный исход
Зампред Совбеза Медведев прочит ЕС плачевный исход, роль быка сыграет нахрапистая Америка
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две проблемы Европы, это - непомерное удорожание жизни и национальное унижение, и предрек плачевный исход.
Медведев прокомментировал визит Владимира Зеленского в Европу. "Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с "европейскими боссами". Ну а параллельно – сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики", - написал он в своем телеграм-канале.
Он назвал нынешних глав ряда европейских стран "лидерами", дилетантами и русофобами.
Говоря о проблемах европейцев, Медведев обозначил несколько направлений.
"Первая из них – непомерное удорожание их жизни, с которым, наверное, они ещё как-то смогут справиться. Меньше есть, реже мыться, прикрутить газовые конфорки… А вот вторая – гораздо хуже. Национальное унижение. Старые "истинные" европейцы могли бы, наверное, и перетерпеть от "Большого американского брата". У него же и основные бабки, и главный печатный станок (судьбу евро никто не знает), и великое оружие, и даже хвалёная американская демократия", - считает он.
"Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех концов света. А скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики", - добавил Медведев.