https://ria.ru/20230211/mariupol-1851413062.html

Снесенные в Мариуполе здания переработают в бетонную крошку

Снесенные в Мариуполе здания переработают в бетонную крошку - РИА Новости, 11.02.2023

Снесенные в Мариуполе здания переработают в бетонную крошку

Снесенные в Мариуполе здания начали перерабатывать в бетонную крошку, которую применят в дорожном строительстве, сообщил РИА Новости директор муниципального... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:49

2023-02-11T15:49

2023-02-11T16:54

общество

мариуполь

россия

донецкая народная республика

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 11 фев — РИА Новости. Снесенные в Мариуполе здания начали перерабатывать в бетонную крошку, которую применят в дорожном строительстве, сообщил РИА Новости директор муниципального предприятия "Коммунальник" Дмитрий Хаджинов.При восстановлении города, где почти три месяца шли боевые действия, многие постройки признали непригодными для восстановления из-за снижения прочности стройматериалов и несущих конструкций. Такие здания подлежат сносу, который в настоящее время проводится во всех четырех районах Мариуполя.Кроме того, добавил он, специалистам передали мобильную шредерную установку. Сейчас на полигоне уже накопилось около 2,5 миллиона тонн строительного мусора, он занимает 37 гектаров. Строительный мусор перерабатывают в бетонную крошку, которую затем будут использовать при строительстве дорог, уточнил собеседник агентства.Российские Вооруженные силы взяли Мариуполь под контроль в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что двадцать процентов жилого фонда не подлежат восстановлению.Во время боевых действий российская армия открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и подконтрольных Киеву территорий, но украинские военные срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.С 24 февраля 2022 года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230204/sezd-1849787130.html

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мариуполь, россия, донецкая народная республика, владимир путин