https://ria.ru/20230211/makron-1851328673.html

Макрон готов поставить на отношениях с Россией большой крест

Макрон готов поставить на отношениях с Россией большой крест - РИА Новости, 11.02.2023

Макрон готов поставить на отношениях с Россией большой крест

Казалось бы, новости, связанные с отменой России на Западе, давно уже никого у нас не удивляют. Как, например, сообщение о том, что нью-йоркский... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:00

2023-02-11T08:19

авторы

франция

эммануэль макрон

владимир путин

россия

в мире

евросоюз

жак ширак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841391753_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a0cb00f6222da335edd962ee87dd51fd.jpg

Казалось бы, новости, связанные с отменой России на Западе, давно уже никого у нас не удивляют. Как, например, сообщение о том, что нью-йоркский Метрополитен-музей изменил подпись к картине Архипа Куинджи "Красный закат на Днепре", переписав художника из русских в украинцы и добавив при этом, что Куинджи родился в городе Мариуполе, "когда этот украинский город входил в состав Российской империи". Что уж там с этим малороссийским русским с греческими корнями, когда даже со своими европейскими художниками не церемонятся. Метрополитен заодно переименовал и работу Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщицу в украинском платье". Тут, правда, американцы даже опоздали: еще прошлой весной Дега поправили в Лондоне, обозвав картину "Украинскими танцовщицами". Но это англосаксы — к их русофобии вопросов давно нет.Не то что к французам: они вроде бы старались воздерживаться от откровенных глупостей. Однако не устояли. После того как в ходе визита в Париж Зеленского Эммануэль Макрон вручил ему орден Почетного легиона, французского президента в прессе и соцсетях атаковали вопросами: не пора ли лишить этой награды другого кавалера Большого креста — Владимира Путина? И Макрон не удержался. На следующий день он заявил, что такое решение "имеет серьезное значение, его следует принять в подходящий момент". И напомнил, что уже лишал награды, например, в 2017-м — голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.Проблема в том, что Вайнштейн был удостоен не высшей, а низшей степени. Да и награждение главы государства — это всегда политический акт, символизирующий симпатии между двумя странами. За 220 лет существования Почетного легиона высшей степени, Большого креста были удостоены 110 русских граждан, но не нужно удивляться их немалому количеству.В первые 100 с небольшим лет, до революции, было вручено 106 наград — четырем русским императорам, наследникам престола, великим князьям, министрам и военачальникам. Кавалером Большого креста был даже герой войны 1812 года Барклай-де-Толли — понятно, что наградили его уже после отречения Наполеона. Особенно не жалела наград для русских республиканская Франция: если Наполеон вручил в послетильзитский период восемь крестов, а Бурбоны еще семь, то за последние 60 лет существования Российской империи было выписано целых 90.Зато после 1917-го "легионеров" высшего разряда у нас было всего четыре — маршал Жуков в 1945 году, посол СССР во Франции Сергей Виноградов в 1965-м (Де Голль как раз собирался с визитом в Москву), Борис Ельцин в конце 90-х. И осенью 2006-го Жак Ширак вручил орден Владимиру Путину, притом что у самого французского президента к тому времени уже давно был российский орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.То есть Ширак дал, а Макрон заберет? Самого Ширака, кстати, после приговора 2011 года (по растрате в бытность парижским мэром) тоже предлагали лишить Большого креста — его получает при вступлении в должность каждый президент республики, — но до этого в итоге не дошло. Ширак умер в 2019-м, и проститься с ним в Париж приезжал Владимир Путин. То есть дело тут не только в государственных, но и в человеческих отношениях. Поэтому решение Макрона станет не просто ударом по отношениям Франции и России, но и презрением к отношениям Путина и Ширака — последнего французского президента, который позволял себе реальную фронду к США: достаточно вспомнить его позицию в отношении вторжения американцев в Ирак в 2003 году.Как в этой ситуации поступить Путину? Повторить жест Башара Асада, который в 2018-м сам вернул свой Большой крест (тогда в Дамаске заявили, что для "президента не является честью носить медаль рабского режима, служащего США")? Сирийский президент сделал это после того, как стало известно, что в Париже готовятся к решению о лишении его ордена, то есть просто опередил Макрона.Или проигнорировать сигналы из Парижа, предоставив Макрону "честь" самому принять беспрецедентное "историческое решение", которое навсегда останется черным пятном в отношениях двух стран?В истории ордена было, кстати, одно несостоявшееся награждение. В Тильзите Наполеон познакомился с атаманом Платовым, назвал его "русским Мюратом" и хотел наградить Большим крестом (наряду с Александром I, наследником Константином, генералами Лобановым-Ростовским и Петром Толстым). Но Матвей Иванович на предуведомление французов отреагировал неожиданно: "За что ему меня награждать, ведь я ему не служил и служить не могу никогда!" Награждение, естественно, не состоялось, но Платов, сражавшийся с французами в Европе еще до Тильзита, через несколько лет встретил их у себя на родине. И дошел потом до Парижа. Вот что бывает с русскими, лишенными Большого креста.

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

https://ria.ru/20230210/makron-1851077327.html

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, франция, эммануэль макрон, владимир путин, россия, в мире, евросоюз, жак ширак