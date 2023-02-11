https://ria.ru/20230211/lukashenko-1851358598.html

Лукашенко планирует посетить Иран

Лукашенко планирует посетить Иран - РИА Новости, 11.02.2023

Лукашенко планирует посетить Иран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время посетить Иран. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:11

2023-02-11T08:11

2023-02-11T16:08

в мире

иран

белоруссия

тегеран (город)

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время посетить Иран. Об этом он сказал в своем поздравлении в адрес иранского коллеги Эбрахима Раиси по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции в Иране. "Доброй традицией стали наши встречи во время Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры в сентябре 2022 года в Самарканде придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах. Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня", — говорится в тексте поздравления, цитируемого пресс-службой белорусского лидера. "Во все времена Беларусь оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей", — подчеркнул Лукашенко в поздравлении. Ранее иранский посол в Минске Саид Яри заявлял, что Иран и Белоруссия работают над организацией визита Лукашенко в Тегеран в первой половине марта.

https://ria.ru/20230210/lukashenko-1851110299.html

иран

белоруссия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, белоруссия, тегеран (город), александр лукашенко