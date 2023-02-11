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Лукашенко планирует посетить Иран - РИА Новости, 11.02.2023
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Лукашенко планирует посетить Иран
Лукашенко планирует посетить Иран - РИА Новости, 11.02.2023
Лукашенко планирует посетить Иран
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время посетить Иран. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:11
2023-02-11T16:08
в мире
иран
белоруссия
тегеран (город)
александр лукашенко
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время посетить Иран. Об этом он сказал в своем поздравлении в адрес иранского коллеги Эбрахима Раиси по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции в Иране. "Доброй традицией стали наши встречи во время Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры в сентябре 2022 года в Самарканде придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах. Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня", — говорится в тексте поздравления, цитируемого пресс-службой белорусского лидера. "Во все времена Беларусь оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей", — подчеркнул Лукашенко в поздравлении. Ранее иранский посол в Минске Саид Яри заявлял, что Иран и Белоруссия работают над организацией визита Лукашенко в Тегеран в первой половине марта.
https://ria.ru/20230210/lukashenko-1851110299.html
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в мире, иран, белоруссия, тегеран (город), александр лукашенко
В мире, Иран, Белоруссия, Тегеран (город), Александр Лукашенко
08:11 11.02.2023 (обновлено: 16:08 11.02.2023)
 
Лукашенко планирует посетить Иран

Лукашенко планирует посетить Иран в ближайшее время

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время посетить Иран.
Об этом он сказал в своем поздравлении в адрес иранского коллеги Эбрахима Раиси по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции в Иране.
"Доброй традицией стали наши встречи во время Совета руководителей государств Шанхайской организации сотрудничества. Переговоры в сентябре 2022 года в Самарканде придали сильный импульс белорусско-иранскому взаимодействию во всех сферах. Рассчитываю посетить Тегеран в ближайшее время и обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток дня", — говорится в тексте поздравления, цитируемого пресс-службой белорусского лидера.
"Во все времена Беларусь оставалась рядом с Ираном, сохраняла верность дружбе и равноправному диалогу, ответственно относилась к выполнению достигнутых договоренностей", — подчеркнул Лукашенко в поздравлении.
Ранее иранский посол в Минске Саид Яри заявлял, что Иран и Белоруссия работают над организацией визита Лукашенко в Тегеран в первой половине марта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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