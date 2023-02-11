https://ria.ru/20230211/litva-1851348314.html

СМИ: Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70

СМИ: Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70 - РИА Новости, 11.02.2023

СМИ: Литва отправила на Украину зенитные орудия Bofors L70

Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70, сообщило радио LRT. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T02:36

2023-02-11T02:36

2023-02-11T02:50

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Литва отправила на Украину десятки зенитных орудий Bofors L70, сообщило радио LRT. Ранее Литва заявила о намерении поставить Украине десятки зенитных орудий L70 с десятками тысяч боеприпасов и два вертолета Ми-8. Как уточнил глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас в ходе визита в Киев, речь идет о 36 зенитных орудиях Bofors L70. "Литва передает Украине несколько десятков орудий противовоздушной обороны. Эта посылка сегодня погружена в Радвилишкском районе и отправляется в Украину", - говорится в сообщении радио LRT. Представитель литовской армии Юргис Норвайша в эфире радио LRT отметил, что Вильнюс не только передает Киеву вооружение, но и обучает украинских военных работать с передаваемыми системами. Литва в начале февраля 2022 года передала Киеву системы противовоздушной обороны Stinger, Вильнюс также направил на Украину своих военнослужащих для обучения украинской армии управлению этим оружием. После начала российской спецоперации на Украине Литва передала Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Вильнюс направил Киеву 50 бронированных машин М113 и объявил краудфандинговый сбор на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В результате от имени Литвы один БПЛА Киеву передала бесплатно сама Турция. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас в сентябре подписал с Польшей договор о покупке 27 дронов-камикадзе Warmate для Украины, еще 10 беспилотников польская сторона собиралась передать бесплатно. Сроками доставки были указаны октябрь-ноябрь 2022 года. В течение 2023 года Вильнюс планирует выделить 40 миллионов евро на закупку антидронов, оптических приборов, тепловизоров и дронов для Киева. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230131/istrebiteli-1848639343.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html

https://ria.ru/20230209/aktivy-1850797020.html

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в мире, украина, киев, литва, арвидас анушаускас, сергей лавров, дмитрий песков, нато, ми-8 амтш