https://ria.ru/20230211/levitin-1851395124.html

Путин продлил срок службы Левитину

Путин продлил срок службы Левитину - РИА Новости, 11.02.2023

Путин продлил срок службы Левитину

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении службы сроком до 21 февраля 2024 года помощнику президента Игорю Левитину, соответствующий... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:45

2023-02-11T13:45

2023-02-11T13:45

игорь левитин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении службы сроком до 21 февраля 2024 года помощнику президента Игорю Левитину, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "В соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу", - говорится в распоряжении. Распоряжение подписано 11 февраля 2023 года.

https://rsport.ria.ru/20230126/mok-1847519719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь левитин, владимир путин, россия