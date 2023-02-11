Рейтинг@Mail.ru
Путин продлил срок службы Левитину - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/levitin-1851395124.html
Путин продлил срок службы Левитину
Путин продлил срок службы Левитину - РИА Новости, 11.02.2023
Путин продлил срок службы Левитину
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении службы сроком до 21 февраля 2024 года помощнику президента Игорю Левитину, соответствующий... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:45
2023-02-11T13:45
игорь левитин
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820230303_0:244:3208:2048_1920x0_80_0_0_16259c09344b990a3752c5fe8accc9dd.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении службы сроком до 21 февраля 2024 года помощнику президента Игорю Левитину, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "В соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу", - говорится в распоряжении. Распоряжение подписано 11 февраля 2023 года.
https://rsport.ria.ru/20230126/mok-1847519719.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820230303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4a83ea42f63b68c2016ff7461c8b2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь левитин, владимир путин, россия
Игорь Левитин, Владимир Путин, Россия
13:45 11.02.2023
 
Путин продлил срок службы Левитину

Президент Путин продлил срок службы своему помощнику Левитину до 21 февраля 2024 года

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкИгорь Левитин
Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игорь Левитин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении службы сроком до 21 февраля 2024 года помощнику президента Игорю Левитину, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"В соответствии с частью 1 статьи 251 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 года помощнику президента Российской Федерации Левитину Игорю Евгеньевичу", - говорится в распоряжении.
Распоряжение подписано 11 февраля 2023 года.
Помощник президента России, председатель президиума попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
26 января, 11:01
Левитин назвал успехом новые рекомендации МОК по допуску россиян
 
Игорь ЛевитинВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала