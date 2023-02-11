09:00 11.02.2023 (обновлено: 09:01 11.02.2023)
В Крыму пообещали "мощный ответ" в случае украинской агрессии
Политик Гемпель пообещал превосходящий во много раз ответ в случае удара Киева по Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что попытка украинских войск нанести по Крыму удар британскими ракетами получит во много раз превосходящий по силе "мощный ответ".
Владимир Зеленский в среду посетил Лондон и встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. Британский премьер заявил, что на встрече обсуждалось предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. В свою очередь британская газета Times со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по целям в Крыму.
"Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории – Крыму – ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", - сказал Гемпель.
По его словам, киевские власти и многие западные страны ошибочно воспринимают дружелюбную и взвешенную политику России за слабость. "У нас достаточно сил и средств поставить агрессора на место. Крымчане настроены достаточно решительно ко всем вражеским выпадам и готовы отстаивать свою территорию, мир и благополучие", - подчеркнул Гемпель.