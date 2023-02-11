https://ria.ru/20230211/krym-1851362376.html

В Крыму пообещали "мощный ответ" в случае украинской агрессии

В Крыму пообещали "мощный ответ" в случае украинской агрессии - РИА Новости, 11.02.2023

В Крыму пообещали "мощный ответ" в случае украинской агрессии

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что попытка украинских войск нанести по РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:00

2023-02-11T09:00

2023-02-11T09:01

специальная военная операция на украине

республика крым

юрий гемпель

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил РИА Новости, что попытка украинских войск нанести по Крыму удар британскими ракетами получит во много раз превосходящий по силе "мощный ответ". Владимир Зеленский в среду посетил Лондон и встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. Британский премьер заявил, что на встрече обсуждалось предоставление Киеву еще более дальнобойного вооружения, в том числе ракет. В свою очередь британская газета Times со ссылкой на украинские военные источники сообщила, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по целям в Крыму. "Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории – Крыму – ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", - сказал Гемпель. По его словам, киевские власти и многие западные страны ошибочно воспринимают дружелюбную и взвешенную политику России за слабость. "У нас достаточно сил и средств поставить агрессора на место. Крымчане настроены достаточно решительно ко всем вражеским выпадам и готовы отстаивать свою территорию, мир и благополучие", - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, юрий гемпель, украина, политика