https://ria.ru/20230211/koronavirus-1851377069.html

В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023

В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 1 391 человек с COVID-19, выздоровели 8 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:06

2023-02-11T11:06

2023-02-11T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1 391 человек с COVID-19, выздоровели 8 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 11 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 391 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,4%... Выздоровели за сутки 8 258 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 10 февраля", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 41 субъекте, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах."Выявлено 12 845 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 36 человек", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия