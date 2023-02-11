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В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230211/koronavirus-1851377069.html
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 1 391 человек с COVID-19, выздоровели 8 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:06
2023-02-11T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1 391 человек с COVID-19, выздоровели 8 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 11 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 391 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,4%... Выздоровели за сутки 8 258 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 10 февраля", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 41 субъекте, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах."Выявлено 12 845 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 36 человек", - отмечается в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
11:06 11.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 12 845 новых случаев COVID-19, умерли 36 человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМедицинский работник у входа в "красную зону"
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медицинский работник у входа в "красную зону" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1 391 человек с COVID-19, выздоровели 8 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 11 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 391 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,4%... Выздоровели за сутки 8 258 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 10 февраля", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 41 субъекте, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах.
"Выявлено 12 845 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 36 человек", - отмечается в сообщении.
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