https://ria.ru/20230211/koronavirus-1851377069.html
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.02.2023
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 1 391 человек с COVID-19, выздоровели 8 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T11:06
2023-02-11T11:06
2023-02-11T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 1 391 человек с COVID-19, выздоровели 8 258, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 11 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 391 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,4%... Выздоровели за сутки 8 258 человек, или на 10,1% больше в сравнении с 10 февраля", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 41 субъекте, снижение - в 35 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах."Выявлено 12 845 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 36 человек", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В России за сутки госпитализировали почти 1400 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 12 845 новых случаев COVID-19, умерли 36 человек