https://ria.ru/20230211/korabl-1851417499.html

Разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля

Разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля - РИА Новости, 11.02.2023

Разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля

Разгерметизированный космический грузовик "Прогресс МС-21" выведут с орбиты и затопят в океане по плану, 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T16:22

2023-02-11T16:22

2023-02-11T16:25

мс-21

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космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разгерметизированный космический грузовик "Прогресс МС-21" выведут с орбиты и затопят в океане по плану, 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.В пресс-службе госкорпорации на запрос РИА Новости ответили, что разгерметизация грузовика "Прогресс МС-21" "не повлияет" на дату выведения корабля с орбиты и затопления в Тихом океане. Оно произойдёт по плану, 18 февраля.Ранее в Роскосмосе сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля закрыт, таким образом грузовик изолирован от общего объема МКС. Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле "Прогресс МС-21". Причины его разгерметизации выясняются.

https://ria.ru/20230210/stantsiya-1851045793.html

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мс-21, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)