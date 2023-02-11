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Разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля
Разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля - РИА Новости, 11.02.2023
Разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля
Разгерметизированный космический грузовик "Прогресс МС-21" выведут с орбиты и затопят в океане по плану, 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T16:22
2023-02-11T16:22
2023-02-11T16:25
мс-21
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разгерметизированный космический грузовик "Прогресс МС-21" выведут с орбиты и затопят в океане по плану, 18 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.В пресс-службе госкорпорации на запрос РИА Новости ответили, что разгерметизация грузовика "Прогресс МС-21" "не повлияет" на дату выведения корабля с орбиты и затопления в Тихом океане. Оно произойдёт по плану, 18 февраля.Ранее в Роскосмосе сообщили, что в контуре теплоносителя грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация. Переходной люк корабля закрыт, таким образом грузовик изолирован от общего объема МКС. Температурный режим и давление на борту станции находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. Все запланированные к затоплению грузы уже находятся в корабле "Прогресс МС-21". Причины его разгерметизации выясняются.
https://ria.ru/20230210/stantsiya-1851045793.html
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мс-21, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
МС-21, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС)
16:22 11.02.2023 (обновлено: 16:25 11.02.2023)
Разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля
"Роскосмос" сообщил, что разгерметизированный "Прогресс МС-21" выведут с орбиты 18 февраля