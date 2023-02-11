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Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры - РИА Новости, 11.02.2023
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Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры
Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры - РИА Новости, 11.02.2023
Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры
Военные комендатуры сформированы на территории Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, основная цель работы - это... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T18:25
2023-02-11T18:25
в мире
луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
южный военный округ
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КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Военные комендатуры сформированы на территории Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, основная цель работы - это защита мирного населения, сообщил РИА Новости начальник регионального управления военной полиции по ЮВО полковник Евгений Москвин. В минувшую пятницу стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), согласно данным, опубликованным на сайте российского Минобороны. "В каждом регионе уже сформирована комендатура, такая, как здесь (Военная комендатура Краснодара – ред.), налаживаем там мирную жизнь… Люди подобраны, приехали, помещение выделили. Обустраиваем быт, приступаем к работе", - рассказал собеседник агентства. Основная задача деятельности комендатуры, по словам Москвина, это сохранение правопорядка, помощь населению, обеспечение дорожного движения и сопровождение колон гуманитарной помощи на освобожденных территориях. "Вчера там была война, противник ушёл, надо строить мирную жизнь, защитить население от мародёрства", - отмечает собеседник агентства. Москвин присутствовал на праздничном мероприятии 80-летия со дня образования военной комендатуры Краснодарского гарнизона. Он также сообщил, что в связи с введением в октябре среднего уровня реагирования в регионе гарнизон перешел на круглосуточный объём работы, находится в постоянной готовности выдвинуться в боевую точку и выполнить свои задачи. "Основные цели для гарнизона – это закончить специальную военную операцию победой, 70% личного состава находится на территории СВО", - сообщил военный комендант краснодарского гарнизона подполковник Валентин Кочесоков.
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луганская народная республика
запорожская область
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в мире, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , южный военный округ
В мире, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Южный военный округ
18:25 11.02.2023
 
Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры

В новых российских регионах сформировали военные комендатуры для защиты мирного населения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Военные комендатуры сформированы на территории Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, основная цель работы - это защита мирного населения, сообщил РИА Новости начальник регионального управления военной полиции по ЮВО полковник Евгений Москвин.
В минувшую пятницу стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), согласно данным, опубликованным на сайте российского Минобороны.
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"В каждом регионе уже сформирована комендатура, такая, как здесь (Военная комендатура Краснодара – ред.), налаживаем там мирную жизнь… Люди подобраны, приехали, помещение выделили. Обустраиваем быт, приступаем к работе", - рассказал собеседник агентства.
Основная задача деятельности комендатуры, по словам Москвина, это сохранение правопорядка, помощь населению, обеспечение дорожного движения и сопровождение колон гуманитарной помощи на освобожденных территориях. "Вчера там была война, противник ушёл, надо строить мирную жизнь, защитить население от мародёрства", - отмечает собеседник агентства.
Москвин присутствовал на праздничном мероприятии 80-летия со дня образования военной комендатуры Краснодарского гарнизона. Он также сообщил, что в связи с введением в октябре среднего уровня реагирования в регионе гарнизон перешел на круглосуточный объём работы, находится в постоянной готовности выдвинуться в боевую точку и выполнить свои задачи.
"Основные цели для гарнизона – это закончить специальную военную операцию победой, 70% личного состава находится на территории СВО", - сообщил военный комендант краснодарского гарнизона подполковник Валентин Кочесоков.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьЮжный военный округ
 
 
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