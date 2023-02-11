https://ria.ru/20230211/komendatury-1851434648.html

Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры

Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры - РИА Новости, 11.02.2023

Во всех новых российских регионах сформировали военные комендатуры

Военные комендатуры сформированы на территории Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, основная цель работы - это... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T18:25

2023-02-11T18:25

2023-02-11T18:25

в мире

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

южный военный округ

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КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Военные комендатуры сформированы на территории Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, основная цель работы - это защита мирного населения, сообщил РИА Новости начальник регионального управления военной полиции по ЮВО полковник Евгений Москвин. В минувшую пятницу стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), согласно данным, опубликованным на сайте российского Минобороны. "В каждом регионе уже сформирована комендатура, такая, как здесь (Военная комендатура Краснодара – ред.), налаживаем там мирную жизнь… Люди подобраны, приехали, помещение выделили. Обустраиваем быт, приступаем к работе", - рассказал собеседник агентства. Основная задача деятельности комендатуры, по словам Москвина, это сохранение правопорядка, помощь населению, обеспечение дорожного движения и сопровождение колон гуманитарной помощи на освобожденных территориях. "Вчера там была война, противник ушёл, надо строить мирную жизнь, защитить население от мародёрства", - отмечает собеседник агентства. Москвин присутствовал на праздничном мероприятии 80-летия со дня образования военной комендатуры Краснодарского гарнизона. Он также сообщил, что в связи с введением в октябре среднего уровня реагирования в регионе гарнизон перешел на круглосуточный объём работы, находится в постоянной готовности выдвинуться в боевую точку и выполнить свои задачи. "Основные цели для гарнизона – это закончить специальную военную операцию победой, 70% личного состава находится на территории СВО", - сообщил военный комендант краснодарского гарнизона подполковник Валентин Кочесоков.

https://ria.ru/20230210/operator-1851007050.html

https://ria.ru/20230209/asi-1850884826.html

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , южный военный округ