"Бедной Насте" 20 лет: что стало с актерами культового сериала
© А-Медиа (2003) Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
Многосерийную костюмную мелодраму "Бедная Настя" начали показывать 20 лет назад. Полгода зрители по вечерам с нетерпением ждали продолжения захватывающих историй любви аристократов, князей и крестьян XIX века.
© А-Медиа (2003) Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
Кадр из сериала "Бедная Настя"
В одном из самых масштабных на то время оригинальных российских проектов снимались не только звезды. Для некоторых артистов сериал стал успешным началом кинокарьеры.
Имя исполнительницы главной роли Елены Кориковой постоянно мелькало в СМИ и на ТВ. Миниатюрная светловолосая красавица появлялась на обложках журналов, снималась в разных картинах, но ни одной из них так и не удалось затмить успех "Бедной Насти". Актриса отказывалась давать интервью, объясняя это тем, что журналисты часто перевирали ее слова и искажали правду.
После 2014 года Корикова практически совсем исчезла из публичной сферы. Ходили слухи, что она пристрастилась к алкоголю, сделала ужасную пластику, впала в депрессию из-за неудавшихся романов. Хотя ее снимки со многими звездами попадали в Сеть (Андреем Малаховым, Сергеем Астаховым и другими), актриса не комментировала сплетни о ее личной жизни и даже собиралась подавать в суд за клевету.
Актриса Елена Корикова
Как бы то ни было, последнее ее появление на экране было в 2018 году в проекте "Шелест 2". А своим молчанием Корикова только подогревает к себе интерес. Одни говорят, что она снова вышла замуж, другие — что живет с супругом в Черногории.
Ее экранный партнер Даниил Страхов, сыгравший барона Владимира Корфа, тоже нечасто выходит в свет или дает интервью. После "Бедной Насти" актер стал одним из самых востребованных звезд: активно снимается в кино и участвует в театральных постановках.
© А-Медиа (2003) Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
Кадр из сериала "Бедная Настя"
Самые известные проекты — сериал "Исаев", в котором Страхов перевоплотился в молодого Штирлица, "Дети Арбата", "Инкассаторы", "Фарца". Самая недавняя премьера — детективная драма "Комплекс бога".
Страхову часто приписывают романы с партнершами по съемкам (в том числе с Кориковой), но актер уже больше 20 лет женат и не комментирует личную жизнь.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанк
Даниил Страхов на церемонии вручения премии "Звезда Театрала" в Театре Вахтангова
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Даниил Страхов на церемонии вручения премии "Звезда Театрала" в Театре Вахтангова
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой БроннойСцена из спектакля "Ревизор" в Театре на Малой Бронной
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Сцена из спектакля "Ревизор" в Театре на Малой Бронной
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
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Даниил Страхов на церемонии вручения премии "Звезда Театрала" в Театре Вахтангова
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Сцена из спектакля "Ревизор" в Театре на Малой Бронной
© Фото : предоставлено пресс-службой Театра на Малой Бронной
Другую главную мужскую роль в сериале, князя Репнина, исполнил Петр Красилов: после проекта он снялся в популярном сериале "Не родись красивой" и некоторых проектах, но сосредоточился на работе в театре.
Больше всего играл в РАМТе: в "Капитанской дочке", "Эрасте Фандорине", "Вишневом саде", "Рок-н-ролле", "Демократии". Но в последнее время он нечасто появляется в новых проектах.
© А-Медиа (2003) Кадр из сериала "Бедная Настя"
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Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк
Актер РАМТа Петр Красилов перед сбором труппы
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Актер РАМТа Петр Красилов перед сбором труппы
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Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
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Актер РАМТа Петр Красилов перед сбором труппы
Пожалуй, громче всех заявила о себе Екатерина Климова: актриса часто мелькает в светской хронике, восхищая поклонников своими образами и прекрасной формой, играет в кино, театре, участвует в антрепризах.
"Мы из будущего", "Шакал", "По законам военного времени", "Григорий Р.", "Мосгаз. Катран" — вот только некоторые громкие проекты с ее участием.
© А-Медиа (2003) Кадр из сериала "Бедная Настя"
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Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк
Екатерина Климова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
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Екатерина Климова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
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Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
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Екатерина Климова на премьере сериала "Раневская" в Театре имени Моссовета
Дмитрий Исаев стал знаменитым после того, как сыграл цесаревича Александра в "Бедной Насте". Впрочем, впоследствии его имя появлялось в СМИ чаще по поводу личных драм, а не в связи с новыми проектами.
Долгие смены на площадке "Бедной Насти" давались артисту непросто, и он увлекся алкоголем. Помогла справиться с зависимостью вторая жена Исаева, балерина Инна Гинкевич. Но это не помогло, брак распался, а вскоре Дмитрий женился на подруге бывшей супруги, тоже танцовщице, Оксане Рожок.
Ходили слухи о его романе с Нонной Гришаевой (вместе они играли в проекте "Варшавская мелодия"), но артисты и их партнеры не комментировали это.
© А-Медиа (2003) Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
Кадр из сериала "Бедная Настя"
Всего Исаев снялся в более чем 70 проектах, среди которых "Грехи отцов", "Возвращение блудного папы", "Квартет для двоих", "Война и мир". Несмотря на разные жанры, поклонники считают, что его лучшие роли — в исторических картинах.
Возлюбленную цесаревича, фрейлину Ольгу Калиновскую, в "Бедной Насте" сыграла Марина Казанкова. После проекта она стала чемпионкой мира по фридайвингу, вошла в Книгу рекордов Гиннеса.
© А-Медиа (2003)Кадр из сериала "Бедная Настя"
© А-Медиа (2003)
Кадр из сериала "Бедная Настя"
При этом Марина продолжает участвовать в кинопроектах, а еще ставит трюки (например, в сериале "Территория"), организует съемки под водой, занимается страховкой и работает с дублерами. Казанкова даже сотрудничала с Терезой Палмер, Бейонсе (готовила певицу к водным сценам для одного из ее клипов).