https://ria.ru/20230211/kino-1850276008.html

"Бедной Насте" 20 лет: что стало с актерами культового сериала

"Бедной Насте" 20 лет: что стало с актерами культового сериала - РИА Новости, 11.02.2023

"Бедной Насте" 20 лет: что стало с актерами культового сериала

Многосерийную костюмную мелодраму "Бедная Настя" начали показывать 20 лет назад. Полгода зрители по вечерам с нетерпением ждали продолжения захватывающих... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:34

2023-02-11T14:34

2023-02-11T14:34

даниил страхов

екатерина климова

андрей малахов

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Многосерийную костюмную мелодраму "Бедная Настя" начали показывать 20 лет назад. Полгода зрители по вечерам с нетерпением ждали продолжения захватывающих историй любви аристократов, князей и крестьян XIX века.В одном из самых масштабных на то время оригинальных российских проектов снимались не только звезды. Для некоторых артистов сериал стал успешным началом кинокарьеры.Имя исполнительницы главной роли Елены Кориковой постоянно мелькало в СМИ и на ТВ. Миниатюрная светловолосая красавица появлялась на обложках журналов, снималась в разных картинах, но ни одной из них так и не удалось затмить успех "Бедной Насти". Актриса отказывалась давать интервью, объясняя это тем, что журналисты часто перевирали ее слова и искажали правду.После 2014 года Корикова практически совсем исчезла из публичной сферы. Ходили слухи, что она пристрастилась к алкоголю, сделала ужасную пластику, впала в депрессию из-за неудавшихся романов. Хотя ее снимки со многими звездами попадали в Сеть (Андреем Малаховым, Сергеем Астаховым и другими), актриса не комментировала сплетни о ее личной жизни и даже собиралась подавать в суд за клевету.Как бы то ни было, последнее ее появление на экране было в 2018 году в проекте "Шелест 2". А своим молчанием Корикова только подогревает к себе интерес. Одни говорят, что она снова вышла замуж, другие — что живет с супругом в Черногории.Ее экранный партнер Даниил Страхов, сыгравший барона Владимира Корфа, тоже нечасто выходит в свет или дает интервью. После "Бедной Насти" актер стал одним из самых востребованных звезд: активно снимается в кино и участвует в театральных постановках.Самые известные проекты — сериал "Исаев", в котором Страхов перевоплотился в молодого Штирлица, "Дети Арбата", "Инкассаторы", "Фарца". Самая недавняя премьера — детективная драма "Комплекс бога".Страхову часто приписывают романы с партнершами по съемкам (в том числе с Кориковой), но актер уже больше 20 лет женат и не комментирует личную жизнь.Другую главную мужскую роль в сериале, князя Репнина, исполнил Петр Красилов: после проекта он снялся в популярном сериале "Не родись красивой" и некоторых проектах, но сосредоточился на работе в театре.Больше всего играл в РАМТе: в "Капитанской дочке", "Эрасте Фандорине", "Вишневом саде", "Рок-н-ролле", "Демократии". Но в последнее время он нечасто появляется в новых проектах.Пожалуй, громче всех заявила о себе Екатерина Климова: актриса часто мелькает в светской хронике, восхищая поклонников своими образами и прекрасной формой, играет в кино, театре, участвует в антрепризах."Мы из будущего", "Шакал", "По законам военного времени", "Григорий Р.", "Мосгаз. Катран" — вот только некоторые громкие проекты с ее участием.Дмитрий Исаев стал знаменитым после того, как сыграл цесаревича Александра в "Бедной Насте". Впрочем, впоследствии его имя появлялось в СМИ чаще по поводу личных драм, а не в связи с новыми проектами.Долгие смены на площадке "Бедной Насти" давались артисту непросто, и он увлекся алкоголем. Помогла справиться с зависимостью вторая жена Исаева, балерина Инна Гинкевич. Но это не помогло, брак распался, а вскоре Дмитрий женился на подруге бывшей супруги, тоже танцовщице, Оксане Рожок.Ходили слухи о его романе с Нонной Гришаевой (вместе они играли в проекте "Варшавская мелодия"), но артисты и их партнеры не комментировали это.Всего Исаев снялся в более чем 70 проектах, среди которых "Грехи отцов", "Возвращение блудного папы", "Квартет для двоих", "Война и мир". Несмотря на разные жанры, поклонники считают, что его лучшие роли — в исторических картинах.Возлюбленную цесаревича, фрейлину Ольгу Калиновскую, в "Бедной Насте" сыграла Марина Казанкова. После проекта она стала чемпионкой мира по фридайвингу, вошла в Книгу рекордов Гиннеса.При этом Марина продолжает участвовать в кинопроектах, а еще ставит трюки (например, в сериале "Территория"), организует съемки под водой, занимается страховкой и работает с дублерами. Казанкова даже сотрудничала с Терезой Палмер, Бейонсе (готовила певицу к водным сценам для одного из ее клипов).

https://ria.ru/20230131/kino-1848494070.html

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даниил страхов, екатерина климова, андрей малахов, театр имени моссовета, бейонсе ноулз, кино и сериалы, знаменитости, петр красилов