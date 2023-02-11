https://ria.ru/20230211/kiev-1851341971.html

СМИ: в Харьковской области слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО

СМИ: в Харьковской области слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО - РИА Новости, 11.02.2023

СМИ: в Харьковской области слышны взрывы, в Киевской области работает ПВО

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области и работе сил ПВО в Киевской области. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:25

2023-02-11T00:25

2023-02-11T00:25

специальная военная операция на украине

украина

киевская область

харьковская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области и работе сил ПВО в Киевской области. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230207/otklyucheniya-1850270176.html

украина

киевская область

харьковская область

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украина, киевская область, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире