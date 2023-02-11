https://ria.ru/20230211/kiev-1851341814.html

В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области

В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.02.2023

В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области

Оперативное командование "Юг" заявило о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:21

2023-02-11T00:21

2023-02-11T04:32

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оперативное командование "Юг" заявило о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению в соцсетях, зафиксировано попадание "в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожье". Ранее глава областной военной администрации Серей Лысак заявил, что объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230208/odessa-1850560592.html

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днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф