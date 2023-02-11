https://ria.ru/20230211/kiev-1851341814.html
В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области
В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.02.2023
В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области
Оперативное командование "Юг" заявило о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T00:21
2023-02-11T00:21
2023-02-11T04:32
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оперативное командование "Юг" заявило о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению в соцсетях, зафиксировано попадание "в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожье". Ранее глава областной военной администрации Серей Лысак заявил, что объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230208/odessa-1850560592.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
00:21 11.02.2023 (обновлено: 04:32 11.02.2023)
В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области
На Украине заявили о поражении объекта энергоинфраструктуры в Днепропетровской области