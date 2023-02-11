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В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.02.2023
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В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области
В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области - РИА Новости, 11.02.2023
В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области
Оперативное командование "Юг" заявило о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T00:21
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в мире
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оперативное командование "Юг" заявило о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины. Согласно сообщению в соцсетях, зафиксировано попадание "в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожье". Ранее глава областной военной администрации Серей Лысак заявил, что объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области. В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230208/odessa-1850560592.html
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
00:21 11.02.2023 (обновлено: 04:32 11.02.2023)
 
В Киеве заявили о поражении энергоинфраструктуры в Днепропетровской области

На Украине заявили о поражении объекта энергоинфраструктуры в Днепропетровской области

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Оперативное командование "Юг" заявило о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины.
Согласно сообщению в соцсетях, зафиксировано попадание "в ранее пораженный объект энергетической инфраструктуры в Криворожье".
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 14:41Специальная военная операция на Украине
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Ранее глава областной военной администрации Серей Лысак заявил, что объект энергетической инфраструктуры получил серьезные разрушения в Днепропетровской области.
В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Хмельницкая АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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В миреУкраинаДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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