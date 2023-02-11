https://ria.ru/20230211/kadyrov-1851423656.html

Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова

Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова - РИА Новости, 11.02.2023

Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, посвященное комику и шоумену Семену Слепакову в ответ на его песню с критикой... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T17:00

2023-02-11T17:00

2023-02-11T17:03

россия

семен слепаков

рамзан кадыров

telegram (приложение)

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, посвященное комику и шоумену Семену Слепакову в ответ на его песню с критикой специальной военной операции на Украине.Ранее Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню в виде колыбельной, посвященную спецоперации на Украине.Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что артиста нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом.В свою очередь, сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил.

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850285933.html

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россия, семен слепаков, рамзан кадыров, telegram (приложение), общество