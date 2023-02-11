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Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова - РИА Новости, 11.02.2023
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Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова
Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова - РИА Новости, 11.02.2023
Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, посвященное комику и шоумену Семену Слепакову в ответ на его песню с критикой... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T17:00
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россия
семен слепаков
рамзан кадыров
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общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, посвященное комику и шоумену Семену Слепакову в ответ на его песню с критикой специальной военной операции на Украине.Ранее Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню в виде колыбельной, посвященную спецоперации на Украине.Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что артиста нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом.В свою очередь, сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил.
https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850285933.html
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россия, семен слепаков, рамзан кадыров, telegram (приложение), общество
Россия, Семен Слепаков, Рамзан Кадыров, Telegram (приложение), Общество
17:00 11.02.2023 (обновлено: 17:03 11.02.2023)
 
Кадыров в стихах ответил на песню Слепакова

Глава Чечни Рамзан Кадыров стихами ответил комику Семену Слепакову

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале стихотворение, посвященное комику и шоумену Семену Слепакову в ответ на его песню с критикой специальной военной операции на Украине.

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема. Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома". Жги, хайпоед, на предательской ниве. Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?" — написал он.

Ранее Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню в виде колыбельной, посвященную спецоперации на Украине.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что артиста нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом.
В свою очередь, сенатор Константин Долгов предложил лишить Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 14:12Специальная военная операция на Украине
Кадыров считает, что спецоперация закончится до конца года
 
РоссияСемен СлепаковРамзан КадыровTelegram (приложение)Общество
 
 
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