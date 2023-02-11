https://ria.ru/20230211/idlib-1851460134.html

Губернатор Идлиба назвал причину проблем с ввозом в провинцию гумпомощи

Губернатор Идлиба назвал причину проблем с ввозом в провинцию гумпомощи - РИА Новости, 11.02.2023

Губернатор Идлиба назвал причину проблем с ввозом в провинцию гумпомощи

Сирийские власти готовы доставить в неподконтрольную официальным властям провинцию Идлиб необходимую гуманитарную помощь в связи с землетрясением, однако... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T22:27

2023-02-11T22:27

2023-02-11T22:27

сирия

в мире

идлиб (мухафаза)

оон

сильное землетрясение в турции и сирии

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ДАМАСК, 11 фев - РИА Новости. Сирийские власти готовы доставить в неподконтрольную официальным властям провинцию Идлиб необходимую гуманитарную помощь в связи с землетрясением, однако боевики препятствуют этому, заявил РИА Новости губернатор Идлиба Саир Сальхаб. "Сирийское государство готово ввезти в Идлиб необходимую помощь, а боевики и те, кто с ними заодно, препятствуют этому", - сказал Саир Сальхаб. По его словам, сирийское государство объявило, что несет ответственность за всех граждан вне зависимости от того, находятся ли они в районах под контролем Дамаска или вне их. Но, по словам губернатора, сейчас этот вопрос зависит от "другой стороны". "Мы, как сирийское государство, готовы с помощью Международного Красного Креста и Сирийского Красного Полумесяца доставить помощь в пострадавшие районы на севере, чтобы гарантировать, что эта помощь благополучно дойдет до тех, кому она предназначена", - заявил он. Губернатор отметил, что конвой может выехать в ближайшее время, но после того, как с другой стороны будут открыты погранпереходы и появятся гарантии, что помощь дойдет до тех, для кого она предназначена. Относительно сообщений о якобы существующей программе помощи Сирии, губернатор Идлиба заявил, что официальные сирийские власти пока ничего на этот счет не получали. "Мы как государство не говорим о сроках, пока нас официально не уведомят о сроках, времени и месте", - сказал он. Что касается оценки ущерба в неподконтрольных государству районах Идлиба, то здесь, по словам Сальхаба, власти полагаются на информацию проживающих там граждан. "Размер ущерба очень велик и количество погибших и раненых очень много. Все приграничные с Турцией села и города сильно пострадали от землетрясения", - отметил он. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на сотрудника КПП "Баб эль-Хава" на границе Сирии и Турции сообщало, что первый после разрушительного землетрясения гуманитарный конвой прибыл из Турции на неподконтрольную Дамаску территорию в провинции Алеппо на северо-западе Сирии. Как пишет агентство, шесть грузовиков с палатками и средствами гигиены въехали с территории Турции. Ранее глава сирийской сети по правам человека Ахмад Казем сообщил РИА Новости, что конвои с гуманитарной помощью не могут попасть из Турции в город Джендерес на неподконтрольной властям Сирии территории. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что доставка гуманитарной помощи в Сирию через турецкую границу осложнена разрушением дорог, но партнеры заверили ООН, что первый конвой сможет пересечь границу в четверг. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 22 тысячи, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20230209/siriya-1850701620.html

https://ria.ru/20230210/siriya-1851330257.html

https://ria.ru/20230211/gumpomosch-1851459163.html

сирия

идлиб (мухафаза)

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сирия, в мире, идлиб (мухафаза), оон, сильное землетрясение в турции и сирии