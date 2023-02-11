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Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 11.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/gruppirovka-1851392622.html
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 11.02.2023
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья
Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:22
2023-02-11T15:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, украинская армия наращивает также число военной техники и боеприпасов. "Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение", — подчеркнул политик. При этом сегодня Рогов также сообщал, что ВСУ активизировали диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. По его словам, попытки боевиков проникнуть в регион пресекаются российскими военными.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
13:22 11.02.2023 (обновлено: 15:57 11.02.2023)
 
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья

Рогов: Киев скопил 20-тысячную группировку в подконтрольной ему части Запорожской области

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления", — указал он.
По словам Рогова, украинская армия наращивает также число военной техники и боеприпасов.
"Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение", — подчеркнул политик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
При этом сегодня Рогов также сообщал, что ВСУ активизировали диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. По его словам, попытки боевиков проникнуть в регион пресекаются российскими военными.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
"Это нужно для победы над Россией": Киев решился на отчаянный шаг
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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