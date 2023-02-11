https://ria.ru/20230211/gruppirovka-1851392622.html
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 11.02.2023
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья
Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T13:22
2023-02-11T13:22
2023-02-11T15:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, украинская армия наращивает также число военной техники и боеприпасов. "Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение", — подчеркнул политик. При этом сегодня Рогов также сообщал, что ВСУ активизировали диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. По его словам, попытки боевиков проникнуть в регион пресекаются российскими военными.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
13:22 11.02.2023 (обновлено: 15:57 11.02.2023)
Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья
Рогов: Киев скопил 20-тысячную группировку в подконтрольной ему части Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Этого им будет недостаточно для организации полномасштабного наступления", — указал он.
По словам Рогова, украинская армия наращивает также число военной техники и боеприпасов.
"Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение", — подчеркнул политик.
При этом сегодня Рогов также сообщал, что ВСУ активизировали диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. По его словам, попытки боевиков проникнуть в регион пресекаются российскими военными.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье
.