https://ria.ru/20230211/gruppirovka-1851392622.html

Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья

Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 11.02.2023

Рогов рассказал о группировке ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья

Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:22

2023-02-11T13:22

2023-02-11T15:57

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Украинская армия скопила 20-тысячную группировку на подконтрольной ей части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По словам Рогова, украинская армия наращивает также число военной техники и боеприпасов. "Нам известно о планах противника, поэтому важно действовать на упреждение", — подчеркнул политик. При этом сегодня Рогов также сообщал, что ВСУ активизировали диверсионную деятельность на запорожском участке фронта. По его словам, попытки боевиков проникнуть в регион пресекаются российскими военными.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230211/zakon-1851133831.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, вооруженные силы украины, владимир рогов