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В Госдуме заявили, что Россия без ядерного оружия была бы атакована Западом - РИА Новости, 11.02.2023
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В Госдуме заявили, что Россия без ядерного оружия была бы атакована Западом
В Госдуме заявили, что Россия без ядерного оружия была бы атакована Западом - РИА Новости, 11.02.2023
В Госдуме заявили, что Россия без ядерного оружия была бы атакована Западом
Без наличия ядерного оружия Россия была бы уже атакована коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T07:40
2023-02-11T16:10
россия
ссср
олег морозов
иосиф сталин (джугашвили)
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Без наличия ядерного оружия Россия была бы уже атакована коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Иосиф Сталин подписал решение Государственного комитета обороны о начале проведения в СССР работ по созданию ядерного оружия 11 февраля 1943 года. "Бомба Сталина", безусловно, однажды уже спасла мир от ядерной катастрофы. Сегодня мир спасает "бомба Путина". Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом. Сегодня "бомба Путина" пока лучшая в мире", — сказал российский парламентарий. По его словам, новые договоры в сфере ядерного оружия возможны, но при условии, что данные договоры не будут в ущерб нынешним преимуществам России. "Новые ограничительные договоры возможны, но только при наличии полной взаимности и не в ущерб нашим нынешним преимуществам", — добавил Морозов.
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россия, ссср, олег морозов, иосиф сталин (джугашвили), госдума рф, единая россия
Россия, СССР, Олег Морозов, Иосиф Сталин (Джугашвили), Госдума РФ, Единая Россия
07:40 11.02.2023 (обновлено: 16:10 11.02.2023)
 
В Госдуме заявили, что Россия без ядерного оружия была бы атакована Западом

Депутат Морозов: Россия без ядерного оружия была бы уже атакована коллективным Западом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Без наличия ядерного оружия Россия была бы уже атакована коллективным Западом, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Иосиф Сталин подписал решение Государственного комитета обороны о начале проведения в СССР работ по созданию ядерного оружия 11 февраля 1943 года.
"Бомба Сталина", безусловно, однажды уже спасла мир от ядерной катастрофы. Сегодня мир спасает "бомба Путина". Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом. Сегодня "бомба Путина" пока лучшая в мире", — сказал российский парламентарий.
По его словам, новые договоры в сфере ядерного оружия возможны, но при условии, что данные договоры не будут в ущерб нынешним преимуществам России. "Новые ограничительные договоры возможны, но только при наличии полной взаимности и не в ущерб нашим нынешним преимуществам", — добавил Морозов.
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РоссияСССРОлег МорозовИосиф Сталин (Джугашвили)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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