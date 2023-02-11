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В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
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В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине
В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2023
В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине
До тысячи человек пришли в субботу на набережную итальянского города Сан-Ремо, чтобы принять участие в концерте и манифестации против военной поддержки Украины... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-11T23:08
2023-02-12T00:42
россия
сан-ремо
украина
владимир зеленский
нато
в мире
италия
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РИМ, 11 фев - РИА Новости. До тысячи человек пришли в субботу на набережную итальянского города Сан-Ремо, чтобы принять участие в концерте и манифестации против военной поддержки Украины и политизации одноименного музыкального фестиваля, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. Протестную акцию анонсировали после сообщений о планируемом видеовыступлении Владимира Зеленского в заключительный вечер песенного конкурса. После того, как его организаторы объявили, что Зеленский направит в Сан-Ремо письменное обращение, митинг переформатировали в выступление против государственной телерадиокорпорации Rai и правительственной политики в целом. Письмо Зеленского зачитают со сцены перед объявлением итогов фестиваля в ночь на воскресенье. К манифестации присоединились разнообразные протестные организации, от феминисток и противников вакцин до сторонников России и ее политики на Украине. Как сообщил РИА Новости представитель политической организации "Свободная Италия", их активисты выступили против "НАТО и американского империализма".По его словам, "Свободная Италия" выступает за возвращение к стратегическому альянсу Италии с Россией. Ондобавил, что фестиваль "Сан-Ремо" и политический мейнстрим рисует картину несуществующей Италии. "Мы хотим рассказать о настоящей Италии: той, которая по утрам встает на работу, большинство итальянцев – друзья российского народа и не хотят отправки вооружений на Украину", - сказал собеседник агентства.Другой организацией, выразившей поддержку России, стала "Единая Италия" во главе с 21-летним Амедео Авондетом. По его словам, его сторонники пришли на площадь с флагом в цветах георгиевской ленточки и российским триколором. "Мы против дискриминации России и всего русского. Раньше я был сторонником "Братьев Италии", я думал, что они улучшат страны, а сейчас Мелони стала премьером и следует тем же курсом, что и прежнее правительство. Люди голосуют, выходят на площадь, но ничего не меняется", - заявил активист. Он рассказал о случае, произошедшем с ним в одном из кафе Сан-Ремо в субботу днем. По его словам, ему и нескольким россиянам отказали в обслуживании, мотивировав это поддержкой Украины. По его словам, в Италии ведется пропаганда, все больше вовлекающая страну в военный конфликт на Украине. "Италия оккупирована базами НАТО и выражать протест против милитаризма и втягивания нас в свои замыслы – наш моральный долг", - сказал Авондет.
https://ria.ru/20230210/edinstvo-1851234058.html
https://ria.ru/20230209/priglashenie-1850818112.html
https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html
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россия, сан-ремо, украина, владимир зеленский, нато, в мире, италия
Россия, Сан-Ремо, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, В мире, Италия
23:08 11.02.2023 (обновлено: 00:42 12.02.2023)
 
В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине

В Сан-Ремо прошел "Фестиваль разоружения" против вовлечения Италии в конфликт на Украине

© RuptlyМитинг в Италии против продажи Украине оружия
Митинг в Италии против продажи Украине оружия
© Ruptly
Митинг в Италии против продажи Украине оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 фев - РИА Новости. До тысячи человек пришли в субботу на набережную итальянского города Сан-Ремо, чтобы принять участие в концерте и манифестации против военной поддержки Украины и политизации одноименного музыкального фестиваля, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия.
Протестную акцию анонсировали после сообщений о планируемом видеовыступлении Владимира Зеленского в заключительный вечер песенного конкурса. После того, как его организаторы объявили, что Зеленский направит в Сан-Ремо письменное обращение, митинг переформатировали в выступление против государственной телерадиокорпорации Rai и правительственной политики в целом. Письмо Зеленского зачитают со сцены перед объявлением итогов фестиваля в ночь на воскресенье.
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К манифестации присоединились разнообразные протестные организации, от феминисток и противников вакцин до сторонников России и ее политики на Украине.
Как сообщил РИА Новости представитель политической организации "Свободная Италия", их активисты выступили против "НАТО и американского империализма".
По его словам, "Свободная Италия" выступает за возвращение к стратегическому альянсу Италии с Россией. Ондобавил, что фестиваль "Сан-Ремо" и политический мейнстрим рисует картину несуществующей Италии. "Мы хотим рассказать о настоящей Италии: той, которая по утрам встает на работу, большинство итальянцев – друзья российского народа и не хотят отправки вооружений на Украину", - сказал собеседник агентства.
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Другой организацией, выразившей поддержку России, стала "Единая Италия" во главе с 21-летним Амедео Авондетом. По его словам, его сторонники пришли на площадь с флагом в цветах георгиевской ленточки и российским триколором.
"Мы против дискриминации России и всего русского. Раньше я был сторонником "Братьев Италии", я думал, что они улучшат страны, а сейчас Мелони стала премьером и следует тем же курсом, что и прежнее правительство. Люди голосуют, выходят на площадь, но ничего не меняется", - заявил активист.
Он рассказал о случае, произошедшем с ним в одном из кафе Сан-Ремо в субботу днем. По его словам, ему и нескольким россиянам отказали в обслуживании, мотивировав это поддержкой Украины.
По его словам, в Италии ведется пропаганда, все больше вовлекающая страну в военный конфликт на Украине. "Италия оккупирована базами НАТО и выражать протест против милитаризма и втягивания нас в свои замыслы – наш моральный долг", - сказал Авондет.
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РоссияСан-РемоУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВ миреИталия
 
 
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