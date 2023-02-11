https://ria.ru/20230211/festival-1851463359.html

В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине

В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине - РИА Новости, 12.02.2023

В Сан-Ремо прошла акция против вовлечения Италии в конфликт на Украине

До тысячи человек пришли в субботу на набережную итальянского города Сан-Ремо, чтобы принять участие в концерте и манифестации против военной поддержки Украины... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-11T23:08

2023-02-11T23:08

2023-02-12T00:42

россия

сан-ремо

украина

владимир зеленский

нато

в мире

италия

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РИМ, 11 фев - РИА Новости. До тысячи человек пришли в субботу на набережную итальянского города Сан-Ремо, чтобы принять участие в концерте и манифестации против военной поддержки Украины и политизации одноименного музыкального фестиваля, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. Протестную акцию анонсировали после сообщений о планируемом видеовыступлении Владимира Зеленского в заключительный вечер песенного конкурса. После того, как его организаторы объявили, что Зеленский направит в Сан-Ремо письменное обращение, митинг переформатировали в выступление против государственной телерадиокорпорации Rai и правительственной политики в целом. Письмо Зеленского зачитают со сцены перед объявлением итогов фестиваля в ночь на воскресенье. К манифестации присоединились разнообразные протестные организации, от феминисток и противников вакцин до сторонников России и ее политики на Украине. Как сообщил РИА Новости представитель политической организации "Свободная Италия", их активисты выступили против "НАТО и американского империализма".По его словам, "Свободная Италия" выступает за возвращение к стратегическому альянсу Италии с Россией. Ондобавил, что фестиваль "Сан-Ремо" и политический мейнстрим рисует картину несуществующей Италии. "Мы хотим рассказать о настоящей Италии: той, которая по утрам встает на работу, большинство итальянцев – друзья российского народа и не хотят отправки вооружений на Украину", - сказал собеседник агентства.Другой организацией, выразившей поддержку России, стала "Единая Италия" во главе с 21-летним Амедео Авондетом. По его словам, его сторонники пришли на площадь с флагом в цветах георгиевской ленточки и российским триколором. "Мы против дискриминации России и всего русского. Раньше я был сторонником "Братьев Италии", я думал, что они улучшат страны, а сейчас Мелони стала премьером и следует тем же курсом, что и прежнее правительство. Люди голосуют, выходят на площадь, но ничего не меняется", - заявил активист. Он рассказал о случае, произошедшем с ним в одном из кафе Сан-Ремо в субботу днем. По его словам, ему и нескольким россиянам отказали в обслуживании, мотивировав это поддержкой Украины. По его словам, в Италии ведется пропаганда, все больше вовлекающая страну в военный конфликт на Украине. "Италия оккупирована базами НАТО и выражать протест против милитаризма и втягивания нас в свои замыслы – наш моральный долг", - сказал Авондет.

https://ria.ru/20230210/edinstvo-1851234058.html

https://ria.ru/20230209/priglashenie-1850818112.html

https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html

россия

сан-ремо

украина

италия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сан-ремо, украина, владимир зеленский, нато, в мире, италия