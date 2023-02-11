https://ria.ru/20230211/evrosoyuz-1851361062.html

Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского

Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского - РИА Новости, 11.02.2023

Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского

Разная реакция глав государств — членов ЕС на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза показывает, что у них нет полного... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:35

2023-02-11T08:35

2023-02-11T16:02

украина

австрия

венгрия

екатерина алтабаева

владимир зеленский

карл нехаммер

евросоюз

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Разная реакция глав государств — членов ЕС на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза показывает, что у них нет полного единства в отношении поддержки Киева, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева. Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственные из глав государств Евросоюза, кто не стал аплодировать лидеру постсоветской республики на саммите ЕС, прошедшем в четверг в Брюсселе. "Очевидно, что даже у членов ЕС нет единой позиции в отношении поддержки Украины. И люди, которые позволяют себе сохранять здравомыслие и более-менее независимую политику, в своих внешних проявлениях также это демонстрируют", — сказала Алтабаева, комментируя встречу Зеленского с главами государств ЕС. В целом восторженная встреча президента Украины на саммите вызывает ощущение отсутствия здравого смысла, отметила она. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851355017.html

https://ria.ru/20230210/zelenskiy-1851111868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, австрия, венгрия, екатерина алтабаева, владимир зеленский, карл нехаммер, евросоюз, в мире