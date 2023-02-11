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Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского - РИА Новости, 11.02.2023
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Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского
Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского - РИА Новости, 11.02.2023
Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского
Разная реакция глав государств — членов ЕС на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза показывает, что у них нет полного... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:35
2023-02-11T16:02
украина
австрия
венгрия
екатерина алтабаева
владимир зеленский
карл нехаммер
евросоюз
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Разная реакция глав государств — членов ЕС на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза показывает, что у них нет полного единства в отношении поддержки Киева, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева. Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственные из глав государств Евросоюза, кто не стал аплодировать лидеру постсоветской республики на саммите ЕС, прошедшем в четверг в Брюсселе. "Очевидно, что даже у членов ЕС нет единой позиции в отношении поддержки Украины. И люди, которые позволяют себе сохранять здравомыслие и более-менее независимую политику, в своих внешних проявлениях также это демонстрируют", — сказала Алтабаева, комментируя встречу Зеленского с главами государств ЕС. В целом восторженная встреча президента Украины на саммите вызывает ощущение отсутствия здравого смысла, отметила она. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851355017.html
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украина, австрия, венгрия, екатерина алтабаева, владимир зеленский, карл нехаммер, евросоюз, в мире
Украина, Австрия, Венгрия, Екатерина Алтабаева, Владимир Зеленский, Карл Нехаммер, Евросоюз, В мире
08:35 11.02.2023 (обновлено: 16:02 11.02.2023)
 
Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского

Сенатор Алтабаева: среди членов Евросоюза нет единства в отношении поддержки Украины

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Разная реакция глав государств — членов ЕС на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза показывает, что у них нет полного единства в отношении поддержки Киева, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственные из глав государств Евросоюза, кто не стал аплодировать лидеру постсоветской республики на саммите ЕС, прошедшем в четверг в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
06:26
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"Очевидно, что даже у членов ЕС нет единой позиции в отношении поддержки Украины. И люди, которые позволяют себе сохранять здравомыслие и более-менее независимую политику, в своих внешних проявлениях также это демонстрируют", — сказала Алтабаева, комментируя встречу Зеленского с главами государств ЕС.
В целом восторженная встреча президента Украины на саммите вызывает ощущение отсутствия здравого смысла, отметила она.

"Скажем искренне: вид президента Украины в непонятной одежде, с лицом, которое говорит о явных злоупотреблениях, не может вызывать никакого уважения, тем более аплодисментов. Полное отсутствие здравого смысла во всем, что происходит. Эти рукоплескания, горячие приемы — это говорит только о том, что Украину используют во многих целях, но прежде всего — против России", — добавила сенатор.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:53Специальная военная операция на Украине
Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе
 
УкраинаАвстрияВенгрияЕкатерина АлтабаеваВладимир ЗеленскийКарл НехаммерЕвросоюзВ мире
 
 
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