08:35 11.02.2023 (обновлено: 16:02 11.02.2023)
Сенатор прокомментировала реакцию глав стран ЕС на визит Зеленского
Сенатор Алтабаева: среди членов Евросоюза нет единства в отношении поддержки Украины
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Разная реакция глав государств — членов ЕС на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите Евросоюза показывает, что у них нет полного единства в отношении поддержки Киева, заявила РИА Новости сенатор Екатерина Алтабаева.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственные из глав государств Евросоюза, кто не стал аплодировать лидеру постсоветской республики на саммите ЕС, прошедшем в четверг в Брюсселе.
"Очевидно, что даже у членов ЕС нет единой позиции в отношении поддержки Украины. И люди, которые позволяют себе сохранять здравомыслие и более-менее независимую политику, в своих внешних проявлениях также это демонстрируют", — сказала Алтабаева, комментируя встречу Зеленского с главами государств ЕС.
В целом восторженная встреча президента Украины на саммите вызывает ощущение отсутствия здравого смысла, отметила она.
"Скажем искренне: вид президента Украины в непонятной одежде, с лицом, которое говорит о явных злоупотреблениях, не может вызывать никакого уважения, тем более аплодисментов. Полное отсутствие здравого смысла во всем, что происходит. Эти рукоплескания, горячие приемы — это говорит только о том, что Украину используют во многих целях, но прежде всего — против России", — добавила сенатор.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.