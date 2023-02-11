https://ria.ru/20230211/energodar-1851342655.html
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 11.02.2023
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
Пригород Энергодара в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T00:49
2023-02-11T00:49
2023-02-11T04:33
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Пригород Энергодара в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов. При этом, по его словам, Запорожская АЭС и близлежащая к ней территория в зону обстрела не попала. "Запорожская АЭС не пострадала", - подчеркнул Рогов. Город Энергодар расположен в непосредственной близости от линии фронта, которая проходит по руслу реки Днепр. Осенью прошлого года украинские боевики регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы города. На сегодняшний день под ударом украинских снарядов по-прежнему остаются территория АЭС и промышленные объекты, что угрожает безопасности не только жителей Энергодара, но может привести к масштабной техногенной катастрофе.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
00:49 11.02.2023 (обновлено: 04:33 11.02.2023)
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
Рогов: ВСУ обстреляли пригород Энергодара, Запорожская АЭС не пострадала