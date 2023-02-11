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ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли пригород Энергодара
ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 11.02.2023
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
Пригород Энергодара в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T00:49
2023-02-11T04:33
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
украина
запорожская область
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Пригород Энергодара в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов. При этом, по его словам, Запорожская АЭС и близлежащая к ней территория в зону обстрела не попала. "Запорожская АЭС не пострадала", - подчеркнул Рогов. Город Энергодар расположен в непосредственной близости от линии фронта, которая проходит по руслу реки Днепр. Осенью прошлого года украинские боевики регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы города. На сегодняшний день под ударом украинских снарядов по-прежнему остаются территория АЭС и промышленные объекты, что угрожает безопасности не только жителей Энергодара, но может привести к масштабной техногенной катастрофе.
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энергодар
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в мире, энергодар, украина, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Украина, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
00:49 11.02.2023 (обновлено: 04:33 11.02.2023)
 
ВСУ обстреляли пригород Энергодара

Рогов: ВСУ обстреляли пригород Энергодара, Запорожская АЭС не пострадала

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Пригород Энергодара в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
"Пригород Энергодара подвергся обстрелам со стороны украинских боевиков" - сказал Рогов.
При этом, по его словам, Запорожская АЭС и близлежащая к ней территория в зону обстрела не попала.
"Запорожская АЭС не пострадала", - подчеркнул Рогов.
Город Энергодар расположен в непосредственной близости от линии фронта, которая проходит по руслу реки Днепр. Осенью прошлого года украинские боевики регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы города. На сегодняшний день под ударом украинских снарядов по-прежнему остаются территория АЭС и промышленные объекты, что угрожает безопасности не только жителей Энергодара, но может привести к масштабной техногенной катастрофе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговЗапорожская АЭС
 
 
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