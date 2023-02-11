https://ria.ru/20230211/energodar-1851342655.html

ВСУ обстреляли пригород Энергодара

ВСУ обстреляли пригород Энергодара - РИА Новости, 11.02.2023

ВСУ обстреляли пригород Энергодара

Пригород Энергодара в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:49

2023-02-11T00:49

2023-02-11T04:33

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Пригород Энергодара в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, Запорожская АЭС не пострадала, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета областной администрации Владимир Рогов. При этом, по его словам, Запорожская АЭС и близлежащая к ней территория в зону обстрела не попала. "Запорожская АЭС не пострадала", - подчеркнул Рогов. Город Энергодар расположен в непосредственной близости от линии фронта, которая проходит по руслу реки Днепр. Осенью прошлого года украинские боевики регулярно подвергали артиллерийскому обстрелу жилые кварталы города. На сегодняшний день под ударом украинских снарядов по-прежнему остаются территория АЭС и промышленные объекты, что угрожает безопасности не только жителей Энергодара, но может привести к масштабной техногенной катастрофе.

https://ria.ru/20230209/shkola-1850728925.html

энергодар

украина

запорожская область

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в мире, энергодар, украина, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс