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Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову - РИА Новости, 11.02.2023
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Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову
Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову - РИА Новости, 11.02.2023
Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову, указ опубликован на... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T14:09
2023-02-11T14:24
владимир путин
общество
соледар
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову, указ опубликован на портале правовой информации."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Елсукову Анастасию Алексеевну - военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Реадовка.ру", - говорится в документе.Указ подписан 11 февраля 2023 года.
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владимир путин, общество, соледар, россия
Владимир Путин, Общество, Соледар, Россия
14:09 11.02.2023 (обновлено: 14:24 11.02.2023)
 
Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову

Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову, раненную в Соледаре

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову, указ опубликован на портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Елсукову Анастасию Алексеевну - военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Реадовка.ру", - говорится в документе.
Указ подписан 11 февраля 2023 года.
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