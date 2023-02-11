https://ria.ru/20230211/elsukova-1851398267.html

Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову

Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову - РИА Новости, 11.02.2023

Путин наградил орденом Мужества военкора издания Readovka Елсукову

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову, указ опубликован на... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T14:09

2023-02-11T14:09

2023-02-11T14:24

владимир путин

общество

соледар

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества раненную в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову, указ опубликован на портале правовой информации."За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Елсукову Анастасию Алексеевну - военного корреспондента общества с ограниченной ответственностью "Реадовка.ру", - говорится в документе.Указ подписан 11 февраля 2023 года.

https://ria.ru/20230120/elsukova-1846378177.html

соледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, соледар, россия