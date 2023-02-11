https://ria.ru/20230211/ekologiya-1851385193.html

Радионова: третий сезон премии "Экология — дело каждого" стартует 1 марта

Радионова: третий сезон премии "Экология — дело каждого" стартует 1 марта - РИА Новости, 11.02.2023

Радионова: третий сезон премии "Экология — дело каждого" стартует 1 марта

III Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" стартует с 1 марта, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:23

2023-02-11T12:23

2023-02-11T12:23

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

экология

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. III Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" стартует с 1 марта, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с московскими старшеклассниками в рамках акции "Эконочь", сообщает пресс-центр премии.В ходе акции Радионова рассказала школьникам, как претворить в жизнь экологические идеи, которые помогут им раскрыть таланты и уже сейчас определиться с будущей профессией. Она также сообщила об уникальной возможности реализовать научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение окружающей среды, в рамках премии "Экология – дело каждого". Так, в новом сезоне премии появится еще одна номинация – десятая, подробности о ней пока держат в секрете. Кроме того, для участников организаторы готовят сюрпризы в виде новых проектов и акций."Перед вами огромный выбор номинаций, где вы можете проявить безграничную фантазию в самых разных областях – от искусства до науки. Вы – будущие инженеры и экологи, журналисты и бизнесмены, биологи и разработчики высоких технологий. От вашей инициативы зависит не только ваше личное профессиональное будущее, но и будущее нашей планеты", – обратилась глава Росприроднадзора к участникам "Эконочи".В рамках "Эконочи" организаторы премии и эксперты ЭкоШколы-2107 помогли сориентироваться школьникам, с чего начать, на какие темы задумать свой экопроект. Мастер-классы, познавательные лекции и квизы от Института экологии НИУ ВШЭ и студенческой организации "Зеленая Вышка" посетили свыше 240 учащихся и их родителей.Детско-юношеская природоохранная инициатива учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Премия вручается за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди детей и молодёжи в возрасте от 6 до 17 лет.В прошлом году число заявок на Премию выросло более, чем в 5 раз и превысило 45 тысяч. Конкурсантами стали дети из 34 стран. Большое число заявок пришло от российских школ, интернатов и детских домов, многие из них были поощрены дипломами и подарками. Дети получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября 2023 года на сайте www.экологияделокаждого.рф.

https://ria.ru/20230209/razliv-1850834461.html

https://ria.ru/20230210/kuzbass-1851277670.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, экология