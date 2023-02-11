https://ria.ru/20230211/dtp-1851384994.html

Росгвардейцы спасли водителя, попавшего в аварию в ДНР

Росгвардейцы спасли водителя, попавшего в аварию в ДНР - РИА Новости, 11.02.2023

Росгвардейцы спасли водителя, попавшего в аварию в ДНР

Военнослужащие Росгвардии спасли водителя грузовика, попавшего в ДТП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:22

2023-02-11T12:22

2023-02-11T15:51

хорошие новости

происшествия

донецкая народная республика

азовское море

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии спасли водителя грузовика, попавшего в ДТП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. Как рассказали в Росгвардии, авария с участием двух грузовых автомобилей произошла вблизи трассы М-14, проходящей по северному побережью Азовского моря. Оказавшиеся рядом росгвардейцы спасли жизнь водителю одного из грузовиков. "Инструктор медицинского пункта подразделения Росгвардии прапорщик Александр К. оказал первую помощь пострадавшему водителю: наложил жгут на травмированную ногу, перетянул артерию и ввел обезболивающее средство. За считанные минуты удалось остановить кровотечение", — отметили в ведомстве. Затем прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС помогли разжать смятое железо кабины. В крайне тяжелом состоянии пострадавшего водителя отправили в центральную районную больницу. "Своевременная помощь росгвардейцев спасла ему жизнь", — добавили в Росгвардии.Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230208/gosnagrady-1850683114.html

донецкая народная республика

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, донецкая народная республика, азовское море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)