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Росгвардейцы спасли водителя, попавшего в аварию в ДНР
Росгвардейцы спасли водителя, попавшего в аварию в ДНР - РИА Новости, 11.02.2023
Росгвардейцы спасли водителя, попавшего в аварию в ДНР
Военнослужащие Росгвардии спасли водителя грузовика, попавшего в ДТП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:22
2023-02-11T12:22
2023-02-11T15:51
хорошие новости
происшествия
донецкая народная республика
азовское море
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии спасли водителя грузовика, попавшего в ДТП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. Как рассказали в Росгвардии, авария с участием двух грузовых автомобилей произошла вблизи трассы М-14, проходящей по северному побережью Азовского моря. Оказавшиеся рядом росгвардейцы спасли жизнь водителю одного из грузовиков. "Инструктор медицинского пункта подразделения Росгвардии прапорщик Александр К. оказал первую помощь пострадавшему водителю: наложил жгут на травмированную ногу, перетянул артерию и ввел обезболивающее средство. За считанные минуты удалось остановить кровотечение", — отметили в ведомстве. Затем прибывшие на место ДТП сотрудники МЧС помогли разжать смятое железо кабины. В крайне тяжелом состоянии пострадавшего водителя отправили в центральную районную больницу. "Своевременная помощь росгвардейцев спасла ему жизнь", — добавили в Росгвардии.Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230208/gosnagrady-1850683114.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, азовское море, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Азовское море, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:22 11.02.2023 (обновлено: 15:51 11.02.2023)
Росгвардейцы спасли водителя, попавшего в аварию в ДНР
Росгвардейцы спасли водителя грузовика, попавшего в аварию в ДНР