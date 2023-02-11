https://ria.ru/20230211/dtp-1851344174.html

В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека

В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 11.02.2023

В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T01:15

2023-02-11T01:15

2023-02-11T10:01

рязанская область

михайловский район

угибдд

авто

происшествия

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РЯЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. Уточняется, что примерно в 23.00 пятницы на 218 километре автодороги Р-22 в Михайловском районе, по предварительной информации, произошло столкновение седельного тягача Scania и легкового автомобиля "Лада Приора". "В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля "Лада Приора", несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции по региону. Отмечается, что личности участников ДТП устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20230210/dtp-1851022048.html

рязанская область

михайловский район

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рязанская область, михайловский район, угибдд, авто, происшествия