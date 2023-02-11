Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/dtp-1851344174.html
В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека
В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 11.02.2023
В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T01:15
2023-02-11T10:01
рязанская область
михайловский район
угибдд
авто
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851370034_0:168:1063:766_1920x0_80_0_0_ff164f11a063ecd0487d6d2b38bc7fda.jpg
РЯЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону. Уточняется, что примерно в 23.00 пятницы на 218 километре автодороги Р-22 в Михайловском районе, по предварительной информации, произошло столкновение седельного тягача Scania и легкового автомобиля "Лада Приора". "В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля "Лада Приора", несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции по региону. Отмечается, что личности участников ДТП устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20230210/dtp-1851022048.html
рязанская область
михайловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0b/1851370034_0:64:1063:861_1920x0_80_0_0_870f7fc43a94d71c1a0f39ecce9117e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, михайловский район, угибдд, авто, происшествия
Рязанская область, Михайловский район, УГИБДД, Авто, Происшествия
01:15 11.02.2023 (обновлено: 10:01 11.02.2023)
 
В Рязанской области в ДТП погибли четыре человека

В Рязанской области в ДТП с легковым и грузовым автомобилями погибли четыре человека

© Фото : Госавтоинспекция Рязанской области/TelegramДТП на 218 километре автодороги Р-22 в Михайловском районе Рязанской области
ДТП на 218 километре автодороги Р-22 в Михайловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© Фото : Госавтоинспекция Рязанской области/Telegram
ДТП на 218 километре автодороги Р-22 в Михайловском районе Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УГИБДД по региону.
Уточняется, что примерно в 23.00 пятницы на 218 километре автодороги Р-22 в Михайловском районе, по предварительной информации, произошло столкновение седельного тягача Scania и легкового автомобиля "Лада Приора".
"В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля "Лада Приора", несовершеннолетних нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции по региону.
Отмечается, что личности участников ДТП устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 09:22
На Ленинградском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП
 
Рязанская областьМихайловский районУГИБДДАвтоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала