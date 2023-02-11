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В Донецке частный дом разрушен при обстреле - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/donetsk-1851407328.html
В Донецке частный дом разрушен при обстреле
В Донецке частный дом разрушен при обстреле - РИА Новости, 11.02.2023
В Донецке частный дом разрушен при обстреле
Частный дом разрушен при обстреле Петровского района Донецка, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:11
2023-02-11T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Частный дом разрушен при обстреле Петровского района Донецка, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о двух обстрелах Петровского района Донецка. "В результате обстрела Петровского района в частном доме по улице Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
15:11 11.02.2023
 
В Донецке частный дом разрушен при обстреле

В Донецке частный дом разрушен при обстреле, есть погибшие

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Частный дом разрушен при обстреле Петровского района Донецка, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о двух обстрелах Петровского района Донецка.
"В результате обстрела Петровского района в частном доме по улице Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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