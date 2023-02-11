https://ria.ru/20230211/donetsk-1851407328.html

В Донецке частный дом разрушен при обстреле

В Донецке частный дом разрушен при обстреле - РИА Новости, 11.02.2023

В Донецке частный дом разрушен при обстреле

Частный дом разрушен при обстреле Петровского района Донецка, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T15:11

2023-02-11T15:11

2023-02-11T15:11

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Частный дом разрушен при обстреле Петровского района Донецка, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о двух обстрелах Петровского района Донецка. "В результате обстрела Петровского района в частном доме по улице Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)