https://ria.ru/20230211/donetsk-1851407328.html
В Донецке частный дом разрушен при обстреле
В Донецке частный дом разрушен при обстреле - РИА Новости, 11.02.2023
В Донецке частный дом разрушен при обстреле
Частный дом разрушен при обстреле Петровского района Донецка, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:11
2023-02-11T15:11
2023-02-11T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Частный дом разрушен при обстреле Петровского района Донецка, есть погибшие и раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о двух обстрелах Петровского района Донецка. "В результате обстрела Петровского района в частном доме по улице Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен. Подробности уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230211/tanki-1851344588.html
донецк
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке частный дом разрушен при обстреле
В Донецке частный дом разрушен при обстреле, есть погибшие