https://ria.ru/20230211/donetsk-1851368138.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 9.25 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:44
2023-02-11T09:44
2023-02-11T09:47
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска в 9.25 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.25 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
09:44 11.02.2023 (обновлено: 09:47 11.02.2023)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Куйбышевскому району Донецка