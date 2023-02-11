https://ria.ru/20230211/donbass-1851387036.html

Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР

Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР - РИА Новости, 11.02.2023

Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР

Программа социально-экономического развития ДНР до 2030 года должна быть готова к марту, ключевыми направлениями станут создание рабочих мест, развитие бизнеса... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:38

2023-02-11T12:38

2023-02-11T12:38

донецкая народная республика

россия

мариуполь

марат хуснуллин

экономика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа социально-экономического развития ДНР до 2030 года должна быть готова к марту, ключевыми направлениями станут создание рабочих мест, развитие бизнеса и производства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам визита в республику. "По поручению президента отработали с командой региона программу социально-экономического развития, которую мы должны до 1 марта уже составить", - сказал Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале. Как уточняется на сайте кабмина, в рамках этой программы в регионе будет продолжена планомерная работа по развитию транспортной системы, дорожного хозяйства, будут созданы новые рабочие места, продолжено восстановление промышленной и коммунальной инфраструктуры, повысится качество жизни и предоставляемых услуг. Вице-премьер в рамках визита в ДНР посетил ряд конкретных объектов. По его словам, перинатальный центр в Мариуполе, который возводится по поручению президента РФ, откроет свои двери уже в следующем году. "Также посмотрел "Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр". Принято решение о его восстановлении, так что будем определять сроки и необходимые объемы работ. Посмотрел и ход работ на Приазовском университете в Мариуполе, в котором уже в этом году должны начать учиться студенты", - рассказал он. В завершении визита Хуснуллин посетил Харцызский трубный завод, который уже начал свою работу.

https://ria.ru/20230211/zdravookhranenie-1851355755.html

https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, мариуполь, марат хуснуллин, экономика