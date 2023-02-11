Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР
Вице-премьер Марат Хуснуллин: программа развития ДНР должна быть готова к 1 марта
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа социально-экономического развития ДНР до 2030 года должна быть готова к марту, ключевыми направлениями станут создание рабочих мест, развитие бизнеса и производства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам визита в республику.
"По поручению президента отработали с командой региона программу социально-экономического развития, которую мы должны до 1 марта уже составить", - сказал Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.
Как уточняется на сайте кабмина, в рамках этой программы в регионе будет продолжена планомерная работа по развитию транспортной системы, дорожного хозяйства, будут созданы новые рабочие места, продолжено восстановление промышленной и коммунальной инфраструктуры, повысится качество жизни и предоставляемых услуг.
Вице-премьер в рамках визита в ДНР посетил ряд конкретных объектов. По его словам, перинатальный центр в Мариуполе, который возводится по поручению президента РФ, откроет свои двери уже в следующем году. "Также посмотрел "Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр". Принято решение о его восстановлении, так что будем определять сроки и необходимые объемы работ.
Посмотрел и ход работ на Приазовском университете в Мариуполе, в котором уже в этом году должны начать учиться студенты", - рассказал он.
В завершении визита Хуснуллин посетил Харцызский трубный завод, который уже начал свою работу.