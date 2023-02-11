Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР - РИА Новости, 11.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230211/donbass-1851387036.html
Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР
Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР - РИА Новости, 11.02.2023
Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР
Программа социально-экономического развития ДНР до 2030 года должна быть готова к марту, ключевыми направлениями станут создание рабочих мест, развитие бизнеса... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:38
2023-02-11T12:38
донецкая народная республика
россия
мариуполь
марат хуснуллин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6420a41279fa269a5effb82461e2e552.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа социально-экономического развития ДНР до 2030 года должна быть готова к марту, ключевыми направлениями станут создание рабочих мест, развитие бизнеса и производства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам визита в республику. "По поручению президента отработали с командой региона программу социально-экономического развития, которую мы должны до 1 марта уже составить", - сказал Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале. Как уточняется на сайте кабмина, в рамках этой программы в регионе будет продолжена планомерная работа по развитию транспортной системы, дорожного хозяйства, будут созданы новые рабочие места, продолжено восстановление промышленной и коммунальной инфраструктуры, повысится качество жизни и предоставляемых услуг. Вице-премьер в рамках визита в ДНР посетил ряд конкретных объектов. По его словам, перинатальный центр в Мариуполе, который возводится по поручению президента РФ, откроет свои двери уже в следующем году. "Также посмотрел "Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр". Принято решение о его восстановлении, так что будем определять сроки и необходимые объемы работ. Посмотрел и ход работ на Приазовском университете в Мариуполе, в котором уже в этом году должны начать учиться студенты", - рассказал он. В завершении визита Хуснуллин посетил Харцызский трубный завод, который уже начал свою работу.
https://ria.ru/20230211/zdravookhranenie-1851355755.html
https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831662075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1126d0fb0956e617a7de79695e2253f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, мариуполь, марат хуснуллин, экономика
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Экономика
12:38 11.02.2023
 
Хуснуллин назвал ключевые направления программы развития ДНР

Вице-премьер Марат Хуснуллин: программа развития ДНР должна быть готова к 1 марта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Программа социально-экономического развития ДНР до 2030 года должна быть готова к марту, ключевыми направлениями станут создание рабочих мест, развитие бизнеса и производства, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам визита в республику.
"По поручению президента отработали с командой региона программу социально-экономического развития, которую мы должны до 1 марта уже составить", - сказал Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
07:00
Система здравоохранения ДНР перейдет на ОМС с 1 января 2024 года
Как уточняется на сайте кабмина, в рамках этой программы в регионе будет продолжена планомерная работа по развитию транспортной системы, дорожного хозяйства, будут созданы новые рабочие места, продолжено восстановление промышленной и коммунальной инфраструктуры, повысится качество жизни и предоставляемых услуг.
Вице-премьер в рамках визита в ДНР посетил ряд конкретных объектов. По его словам, перинатальный центр в Мариуполе, который возводится по поручению президента РФ, откроет свои двери уже в следующем году. "Также посмотрел "Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр". Принято решение о его восстановлении, так что будем определять сроки и необходимые объемы работ.
Посмотрел и ход работ на Приазовском университете в Мариуполе, в котором уже в этом году должны начать учиться студенты", - рассказал он.
В завершении визита Хуснуллин посетил Харцызский трубный завод, который уже начал свою работу.
Денис Пушилин
Вчера, 18:06Специальная военная операция на Украине
Предприятия украинских олигархов в ДНР перешли в собственность России
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольМарат ХуснуллинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала