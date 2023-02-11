https://ria.ru/20230211/donbass-1851369285.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки - РИА Новости, 11.02.2023

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 246 снарядов различного калибра, сообщило представительство... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:52

2023-02-11T09:52

2023-02-11T09:52

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 246 снарядов различного калибра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском направлении - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка. За минувшие сутки сообщалось об одном пострадавшем от обстрелов: в поселке Александровка Петровского района Донецка была ранен мирный житель. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.

https://ria.ru/20230211/donetsk-1851344306.html

https://ria.ru/20230211/energodar-1851342655.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия