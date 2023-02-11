Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки
В Донецке заявили, что украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 246 снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 246 снарядов различного калибра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском направлении - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.
За минувшие сутки сообщалось об одном пострадавшем от обстрелов: в поселке Александровка Петровского района Донецка была ранен мирный житель.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.