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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/donbass-1851369285.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 246 снарядов различного калибра, сообщило представительство... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:52
2023-02-11T09:52
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 246 снарядов различного калибра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском направлении - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка. За минувшие сутки сообщалось об одном пострадавшем от обстрелов: в поселке Александровка Петровского района Донецка была ранен мирный житель. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.
https://ria.ru/20230211/donetsk-1851344306.html
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
09:52 11.02.2023
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 36 раз за сутки

В Донецке заявили, что украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 246 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 246 снарядов различного калибра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском направлении - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское, Майорск, Озеряновка, Горловка (Никитовский район), Михайловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка.
За минувшие сутки сообщалось об одном пострадавшем от обстрелов: в поселке Александровка Петровского района Донецка была ранен мирный житель.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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