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В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 11.02.2023
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В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек
В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 11.02.2023
В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек
Один человек пострадал за минувшие сутки при обстрелах ДНР украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T08:26
2023-02-11T08:26
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Один человек пострадал за минувшие сутки при обстрелах ДНР украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 10 февраля до 00.00 11 февраля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получил ранения один мирный житель", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба. В пятницу штаб сообщал о двух мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230210/donbass-1851209666.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:26 11.02.2023
 
В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек

В ДНР сообщили, что за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранен человек

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Один человек пострадал за минувшие сутки при обстрелах ДНР украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 00.00 10 февраля до 00.00 11 февраля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получил ранения один мирный житель", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
В пятницу штаб сообщал о двух мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 16:11Специальная военная операция на Украине
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