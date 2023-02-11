https://ria.ru/20230211/donbass-1851359949.html

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 11.02.2023

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ ранен человек

Один человек пострадал за минувшие сутки при обстрелах ДНР украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны республики. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T08:26

2023-02-11T08:26

2023-02-11T08:26

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Один человек пострадал за минувшие сутки при обстрелах ДНР украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 10 февраля до 00.00 11 февраля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики получил ранения один мирный житель", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба. В пятницу штаб сообщал о двух мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230210/donbass-1851209666.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина