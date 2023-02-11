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История создания первой советской атомной бомбы

История создания первой советской атомной бомбы - РИА Новости, 11.02.2023

История создания первой советской атомной бомбы

Атомная бомба – первоначальное название авиационной ядерной бомбы, действие которой основано на взрывной цепной ядерной реакции деления. С появлением так... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T00:51

2023-02-11T00:51

2023-02-11T00:51

справки

безопасность

ссср

сша

саров

игорь курчатов

курчатовский институт

производственное объединение "маяк"

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Атомная бомба – первоначальное название авиационной ядерной бомбы, действие которой основано на взрывной цепной ядерной реакции деления. С появлением так называемой водородной бомбы, основанной на термоядерной реакции синтеза, утвердился общий для них термин – ядерная бомба. Работы по созданию собственного ядерного оружия шли в СССР с первой половины 1940-х годов. Осенью 1941 года советская резидентура в Лондоне передавала в Москву сообщения о ходе работ в Англии по разработке атомного оружия. Советский физик Георгий Флеров с фронта направил ряд писем о необходимости продолжения работ по урану, прерванных войной, отмечая прекращение упоминания урановой тематики в западной научной печати. 28 сентября 1942 года было подписано постановление Государственного комитета обороны (ГКО) "Об организации работ по урану". В нем Академии наук СССР предписывалось возобновить прерванные войной работы по исследованию и использованию атомной энергии, а также подготовить доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. 11 февраля 1943 года ГКО выпустил постановление об организации работ по использованию урана в военных целях, в соответствии с которым научное руководство работами по урану возлагалось на профессора Игоря Курчатова. 10 марта 1943 года было подписано распоряжение Академии наук (АН) СССР, о назначении Курчатова начальником Лаборатории № 2 (ныне Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"), которая была создана на основании распоряжения АН СССР от 12 апреля 1943 года.После первого атомного испытания в США в июле 1945 года и далее – атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе того же года наступил решающий, мобилизационный этап советского атомного проекта. Были созданы структуры, необходимые для создания в сжатые сроки атомной промышленности. В апреле 1946 года было подписано постановление правительства СССР о создании при Лаборатории N 2 организации под условным названием "Конструкторское бюро-11" (КБ-11) по разработке отечественного ядерного оружия (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), город Саров, Нижегородская область). Его главным конструктором назначили профессора Юлия Харитона. КБ-11 поручили разработку первой советской атомной бомбы РДС-1 ("изделие 501", атомный заряд "1-200"). Расшифровывалось ее название по-разному: "Россия делает сама", " Реактивный двигатель Сталина" и т.д. Но для обеспечения режима секретности в официальном постановлении Совета Министров СССР от 21 июня 1946 года она именовалась как "Реактивный двигатель С". Одновременно разрабатывалось два варианта бомбы: С-1 с применением тяжелого топлива и С-2 – легкого. Для РДС-1 рабочим веществом должен был служить плутоний, для РДС-2 – уран-235. В плутониевой бомбе переход через критическое состояние должен был достигаться за счет симметричного сжатия плутония, имеющего форму шара, обычным взрывчатым веществом (имплозивный вариант). Во втором варианте переход обеспечивался соединением масс урана-235 с помощью взрывчатого вещества ("пушечный вариант"). В 1948 году работы по РДС-2 были свернуты.Работы по РДС-1 начались 1 июля 1946 года. В разработке участвовали АН СССР, многие научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, оборонные заводы. Для реализации советского атомного проекта бомбы было принято решение идти путем приближения к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. К тому же научно-техническую информацию об американских атомных бомбах удалось получить разведывательным путем. Использование американского прототипа давало возможность гарантированно и быстро получить действующую бомбу, показав этим, что у Советского Союза тоже есть ядерное оружие. Более эффективные конструкции, которые предлагали советские ученые, отложили. Они и были отработаны в последующие годы. Предположительно конструкция первой советской атомной бомбы во многом опиралась на американского "Толстяка". Хотя некоторые системы, такие как баллистический корпус и электронная начинка, были советской разработки. Разведматериалы по плутониевой бомбе США позволили избежать ряда ошибок при создании бомбы советскими учеными и конструкторами, значительно сократить сроки ее разработки, уменьшить расходы. Разработка бомбы в СССР шла по четырем направлениям: отработка ядерного заряда, разработка металлического ядра, определение критической массы активного вещества, отработка взрывателя. Конструирование собственно ядерного заряда РДС-1 было начато в НИИ-6 (ныне Центральный научно-исследовательский институт химии и механики) в конце 1945 года. В начале 1946 года была разработана, а к лету изготовлена модель заряда в масштабе 1/5 натурной величины. Ее испытание проводилось на полигоне НИИ-6 в Софрино (Московская область). К концу 1946 года была начата разработка документации на натурный заряд, отработка которого стала проводиться уже в КБ-11. Сведения, доставлявшиеся разведкой, об обводах бомб и их размерах были немногочисленны и зачастую противоречивы, а в СССР еще не было опыта разработки подобных бомб, проведения аэродинамических испытаний корпусов бомб, опыта сбрасывания бомб с больших высот. Однако уже летом 1946 года в КБ-47 (ныне Научно-производственное объединение "Базальт") были изготовлены чертежи четырех вариантов бомбы и переданы в КБ-11. По этим чертежам к концу года было изготовлено по 10 корпусов бомб на каждый вариант. Параллельно в КБ-11 шла разработка корпуса будущей бомбы, который и был взят впоследствии за основу. Вариантов нейтронного запала (взрывателя) было предложено целых 20. После экспериментальных проверок был выбран вариант, предложенный Юлием Харитоном и Кириллом Щелкиным. Много времени ушло на отработку компоновки систем автоматики внутри корпуса. Конструктивно РДС-1 состояла из следующих принципиальных составных узлов: ядерного заряда; взрывного устройства и системы автоматики подрыва заряда с системами предохранения; баллистического корпуса авиабомбы, в котором размещались ядерный заряд и автоматика подрыва.РДС-1 разрабатывалась применительно к подвеске ее в самолете ТУ-4, бомболюк которого обеспечивал возможность размещения изделия диаметром до 1,5 метра. Исходя из этого габарита, было определено наибольшее по площади поперечное сечение баллистического корпуса бомбы РДС-1. Разработанная бомба имела характерную "каплевидную" форму, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра. Ее масса составляла 4,7 тонны. Внутри корпуса был расположен ядерный заряд (из особочистого плутония) мощностью 20 килотонн и блоки системы автоматики. Заряд бомбы РДС-1 представлял собой многослойную конструкцию, в которой перевод активного вещества (плутония в надкритическое состояние) осуществлялся за счет его сжатия посредством сходящейся сферической детонационной волны во взрывчатом веществе. Плутоний размещался в центре ядерного заряда и конструктивно состоял из двух сферических полудеталей. В полости плутониевого ядра устанавливался нейтронный инициатор (детонатор). Поверх плутония находились два слоя взрывчатого вещества (сплав тротила с гексагеном). Внутренний слой формировался из двух полусферических оснований, внешний собирался из отдельных элементов. Внешний слой (фокусирующая система) был предназначен для создания сферической детонационной волны. Система автоматики бомбы обеспечивала осуществление ядерного взрыва в нужной точке траектории падения бомбы. Для повышения надежности срабатывания изделия основные элементы автоматики подрыва были выполнены по дублирующей схеме. На случай отказа высотного взрывателя был установлен взрыватель ударного типа для осуществления ядерного взрыва при ударе бомбы о грунт. В сентябре 1948 года начались летные испытания, в ходе которых проверялась работоспособность систем и механизмов бомбы при сбрасывании с самолета без плутониевого заряда. Отработка баллистики РДС-1 была завершена к 1949 году. Детали заряда из плутония для бомбы изготовили на комбинате N 817 (ныне Производственное объединение "Маяк", Озерск, Челябинская область) в августе 1949 года. Для испытаний ядерного заряда в 1949 году был построен полигон в районе города Семипалатинска Казахской ССР в безводной степи. На опытном поле находились многочисленные сооружения с измерительной аппаратурой, военные, гражданские и промышленные объекты для изучения воздействия поражающих факторов ядерного взрыва. В центре опытного поля находилась металлическая башня высотой 37,5 метра для установки РДС-1. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан размещенный на вышке атомный заряд с автоматикой, без корпуса бомбы. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Проведя успешное испытание атомного заряда, в стране приступили к развертыванию серийного производства ядерного оружия. Еще до окончания всех работ по РДС-1 Совет Министров СССР в марте 1949 года принял постановление о строительстве первого в СССР завода по промышленному производству атомных бомб в закрытой зоне объекта N 550, в составе КБ-11, производственной мощностью 20 единиц РДС в год. Разработка серийного технологического процесса на сборку атомного заряда потребовала не меньше усилий, чем создание первого опытного образца. Для этого понадобилось разработать и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование, дополнительные операции, новейшие на тот момент технологии. 1 декабря 1951 года в закрытом городе Арзамас-16 (с 1995 года Саров) на заводе N 551, вступившим в действие во втором полугодии 1951 года в составе КБ-11, началось серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1", а уже к концу года первые три серийные атомные бомбы типа РДС-1 "вышли" с завода. Первое серийное предприятие по производству атомного оружия имело ряд условных наименований. До 1957 года завод находился в составе КБ-11 и после, когда стал самостоятельным, вплоть до декабря 1966 года, он назывался "Союзным заводом N 551". Это было закрытое наименование, использовавшееся исключительно в секретной переписке. Для внутреннего пользования, параллельно с этим закрытым названием, использовалось еще одно – завод N 3. Начиная с декабря 1966 года, предприятие получило открытое наименование – Электромеханический завод "Авангард". С июля 2003 года является структурным подразделением в составе РФЯЦ-ВНИИЭФ. Первая атомная бомба РДС-1, испытанная в 1949 году, автоматически лишила американцев монополии на ядерное оружие. Но только когда в 1951 году наладился выпуск первых серийных атомных бомб, можно было с уверенностью сказать о гарантированном обеспечении мирной жизни народа и создании надежного "ядерного щита" страны. Овладев секретами производства ядерного оружия, наша страна на долгие годы обеспечила военно-оборонный паритет двух ведущих государств мира – СССР и США. В настоящее время макет заряда РДС-1, пульт, сигналом с которого был подорван этот заряд, и корпус авиационной бомбы, изготовленный для него, экспонируется в музее ядерного оружия в городе Сарове. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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саров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, ссср, сша, саров, игорь курчатов, курчатовский институт, производственное объединение "маяк", ту-4