https://ria.ru/20230211/bmd-1851353059.html

Российские десантники не дают активизироваться ВСУ в ЛНР

Российские десантники не дают активизироваться ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 11.02.2023

Российские десантники не дают активизироваться ВСУ в ЛНР

Экипажи российских БМД-4 активно работают в течение всех суток, не давая возможности активизироваться противнику и помогая российской пехоте. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T05:11

2023-02-11T05:11

2023-02-11T16:20

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

украина

владимир путин

бмд-4

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ЛУГАНСК, 11 фев — РИА Новости. Экипажи российских БМД-4 активно работают в течение всех суток, не давая возможности активизироваться противнику и помогая российской пехоте. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой десантников в Луганской Народной Республике. "Активизация противника началась по одной простой причине: наши начали их выдавливать с их позиций, заняли два-три опорника (опорных пункта. — Прим. ред.), и украинцы сейчас пытаются отбить (их) у нас", — рассказал командир подразделения с позывным Шуя. "Но мы не даем им возможности продышки, работаем днем и ночью", — отметил десантник.По его словам, работа экипажей производится с открытых и закрытых позиций, так они помогают пехоте. "На протяжении всего дня работаем "коробочками" (БМД-4: боевая машина десанта. — Прим. ред.) — просто меняем: одни заряжаются, другие отстреливаются, третьи чинятся. И днем, и ночью работать вообще, в принципе, просто, самая главная задача — быстро отработал, поменял позиции, чтобы тебя не вычислили, и с другой точки начинаешь работать", — отметил военнослужащий.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230110/vooruzheniya-1843844270.html

россия

луганская народная республика

украина

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Кадры боевой работы экипажей российских БМД в ЛНР Экипажи российских БМД-4 активно работают в течение суток, не давая противнику возможности активизироваться и помогая российской пехоте. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой десантников в ЛНР. "Активизация противника началась по одной простой причине, наши начали их выдавливать с их позиций, заняли два-три опорника, и украинцы сейчас пытаются отбить", - рассказал командир подразделения с позывным "Шуя". 2023-02-11T05:11 true PT2M31S

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россия, луганская народная республика, украина, владимир путин, бмд-4